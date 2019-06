Erik Sæter gir ut ny låt: – Alt gikk til helvete

Ble bortvist, fikk prolaps og synger om skyfri himmel i øsende regnvær. Ja, og så var det de damerumpene, da... Alt gikk ikke helt etter planen da Erik Anders Sæter skulle spille inn ny musikkvideo.

Likevel gir den tidligere «Paradise Hotel»- og «Farmen Kjendis»-deltakeren nå ut sin andre låt - uten et snev av ironi.

- Dette er en helt uironisk sommersang i motsetning til alle andre som gir ut låt og gjemmer seg bak «jeg gjør det bare for gøy». Jeg er blodseriøs - dette er Sommerlåta, sier Erik Anders Sæter (22) til Nettavisen.

Låta «Skyfri» er Sæters andre låt i løpet av sin artistkarriere, og ifølge han selv blir denne noe helt annet enn den forrige, som fikk slakt av anmelderne.

- Hvis bieber kan, kan jeg

- I den forrige låta bød jeg veldig mye på meg selv, noen mente jeg var en «sell out», og ga bort sjela mi. Men jeg var på ekte usikker og veldig forelska.

- Denne gang tenkte jeg: «Hvis Justin Bieber og Ed Sheeran kan gi ut en enkel sommerlåt som ikke handler om noen ting, så kan jeg også gjøre det». Måten å være en ekte artist på nå er å lage en låt som ikke handler om noen ting, men stå for det, sier Sæter.

Men noen Justin Bieber er han imidlertid ikke.

- Jeg er en blanding mellom Justin Timberlake og Justin Bieber, men jeg er jo morsom også, så jeg er noe eget. Du kan ikke sette meg i bås, ler han.

BRØDRE: Erik Anders Sæter er lillebroren til kjendisstylist Erlend Elias. Her er de to brødrene sammen på den røde løperen i forbindelse med årets Elle-fest tidligere denne måneden. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB Scanpix)

- Alt gikk til helvete

Til tross for at Sæter selv er fornøyd med hvordan sluttresultatet på «Skyfri» er blitt, er han likevel spent på hvordan tilbakemeldingene blir. Hvis det kommer noen form for kritikk er det i så fall på grunn av musikkvideoen, mener han.

Alt gikk nemlig ikke helt etter planen for 22-åringen da musikkvideoen til låta skulle lages.

- Alt gikk til helvete. Alt som kunne gå galt, gikk galt, sier Sæter.

- Jeg synger en sang som heter «Skyfri» mens det regner. Jeg var fyllesyk, vi ble bortvist fra stranden vi filmet på og jeg fikk en prolaps i ryggen, sier den ferske artisten og ler.

Se hele intervjuet om den katastrofale innspillingen øverst i saken!

- Ikke som de andre

Sæter er ikke alene om å gi ut låt i disse dager. Det siste året har flere realitydeltakere og influensere kastet seg på musikk-trenden og gitt ut sin egen låt.

Sæter vil helst ikke bli satt i bås med dem.

- Det er mange som er lei av at alle influensere gir ut låt, men dere skulle sett meg når jeg var 14 år, dette har jeg holdt på med lenge. Jeg er en «born performer», sier han og legger til:

- Jeg går inn blodseriøst. Enten så blir det en hit, eller så blir den helt ok - og jeg blir sykt lei meg om den bare blir ok.

- Så du er en artist nå?

- Jeg har alltid vært en entertainer, men nå er jeg en artist. Dette er ikke min siste låt, jeg har flere sanger på lur. Nå må folk bare streame det her i hjel sånn at jeg kan lage en jævlig fet musikkvideo neste gang. Denne gang brukte vi alle pengene vi hadde på vannscooter, bare jævlig kjedelig at det skulle regne, ler Sæter.

Du kan se og høre Eriks sommerlåt «Skyfri» her: