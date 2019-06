Erik Sæter og Isabelle Eriksen mener de kun er gode venner

Kjendisene strømmet til den årlige sommerfesten til Universal Music.

Torsdag ettermiddag gikk den årlige sommerfesten til plateselskapet Universal Music av stabelen i deres egne lokaler på Frogner i Oslo.

I tillegg til plateselskapets egne artister, som Astrid S, Sandra Lyng og Sophie Elise Isachsen, dukket også andre celebriteter opp på den røde løperen.

En av de som har tatt turen til sommerfesten på Frogner er Erik Sæter, kjent fra Paradise Hotell. Sæter nekter for at det har oppstått romantisk musikk mellom han og realitykollega Isabelle Eriksen.

- Vi er gode venner, og ikke kjærester. Det er veldig koselig at Nelly og Isabelle er her, det drar opp realitydeltakelsen, sier Sæter til Nettavisens reporter på stedet.

- Det som skjer i hagen blir i hagen

Det har dukket opp flere kjente fjes på den røde løperen til sommerfesten. God Morgen Norge vert, Peter Moi Bubresko er en av de som har tatt turen. Han kan avsløre at han selv har jobbet i Universal.

- Jeg jobbet i Universal for tolv år siden, da var jeg promo-sjef i dette bygget. Så jeg har vært her før og kjenner egentlig ganske mange, sier Moi Bubresko til Nettavisens reporter på stedet.

Peter Moi Bubresko Foto: Julie Solberg (Nettavisen)

- Hva skjer egentlig på disse sommerfestene?

- Nei altså jeg tenker jo egentlig at denne festen var enda mer utagerende før enn det den er nå. Det kan jo hende at det er fordi jeg er eldre og har blitt mindre utagerende. Men jeg føler at det før var sånn «oi, shit, hørte du hva som skjedde?»

- Hva er det sykeste du har opplevd?

- Det er ganske mye sykt, men jeg kan ikke si noe. Regelen er at det som skjer i hagen, blir i hagen, sier Moi Bubresko lurt.

Se flere kjendiser stråle på den røde løperen:

Martin Bjercke og Alexandra Backstrøm Foto: Julie Solberg (Mediehuset Nettavisen)

Mona B. Riise og Anne Lindmo Foto: Julie Solberg (Mediehuset Nettavisen)