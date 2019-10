Erlend Elias åpner opp om depresjon. Takker Sjaman Durek

Erlend Elias testet ut kurs med Durek Verrett. Han fikk seg en overraskelse.

Onsdag var det premiere på den nye TV3 og Viafree-serien «Helt ærlig», der blant andre Erlend Elias (37) og broren Erik Anders Sæter (22) viser frem livet sitt på helt ærlig vis.

De to brødrene filmer selv og gjennom kameralinsen åpner brødrene opp om Erlend Elias sin depresjon.

Det var etter at kjendisstylisten mistet faren sin i august 2018, at alt raknet for den sprudlende nordlendingen.

- Jeg hadde en utrolig stor sorg etter at pappa døde, som utviklet seg til en depresjon. Man skal vise respekt for dem som sliter psykisk, for det er en sykdom man ikke ser i like stor grad som en fysisk sykdom. At jeg får lov til å være et ansikt for psykiske lidelser tar jeg, forteller Erlend Elias til Nettavisen under pressetreffet for den nye serien.

Får god hjelp av bror

Gjennom serien får seerne se hvordan lillebror Erik Anders Sæter, blant annet kjent fra realityserien «Paradise Hotel», setter av all sin ledige tid til å hjelpe Erlend Elias.

Se klipp fra serien under:

Nå som serien er ute på streamingnettstedene, innrømmer Erlend Elias at det er litt vondt å se på hvordan Sæter iherdig forsøker å hjelpe han opp på beina.

- Jeg har jo vært storebroen til Erik bestandig. Jeg er nesten 15 år eldre. Jeg har trillet turer med han, passet på han, og har alltid hatt en enorm omsorgsfølelse for han. Det at rollene plutselig blir snudd, at han blir «storebroren» og skal ta vare på meg, det er vondt å se på, og det har jeg ekstremt dårlig samvittighet for, forteller Erlend Elias til Nettavisen.

Fikk hjelp av Durek Verrett

Etter en lang periode borte fra rampelyset har Erlend Elias det mye bedre enn før. Mye takket være lillebror, men også takket være hans nye metoder å få kontakt med seg selv på.

- Jeg er selvfølgelig ikke helt 100 prosent. Ting tar tid, men jeg har i det siste forsøkt veldig mye forskjellig for å ikke havne tilbake til «pillehelvette», forteller Erlend Elias og referer blant annet til hyppig bruk av sovemedisin.

- Så da tenkte jeg at jeg skulle teste ut sjaman Durek, og høre på en av hans healingkurs i podkasten, fortsetter han.

Se hvordan det gikk øverst i saken!

Erlend Elias innrømmer at han lenge har hatt sine tvil om den selverklærte sjamanen og kjæresten til prinsesse Märtha Louise, men forteller at han ble svært overrasket.

- Han reddet livet mitt! forteller han til Nettavisen.

Takker familien

Men selv om Durek Verrett, eller sjaman Durek som han kaller seg, har vært til stor hjelp for søvnproblemene til Erlend Elias, understreker Erlend Elias at det er takket være familien hans at han er oppe på beina i dag.

- Det er nok takket være Erik, og ikke sjamanen, at jeg er her i dag. Hadde ikke Erik, og resten av familien, min vært her i byen når jeg var på mitt sykeste, så vet jeg ikke. Og det har fått meg til å tenke på alle de som ikke har det, forteller han.