Erlend Elias har aldri betalt en eneste regning: – Jeg vet ikke hvordan man gjør det

– Han er veldig glad i å bruke penger, sier Silje Sandmæl, som er sjokkert over hvor lite kontroll Erlend Elias har over sin egen pengebruk.

– Det er veldig mange som tror at hvis man er på TV, så er man millionær. Da er man jo så rik, ikke sant? Det hører jeg veldig ofte. «Du spanderer for du er jo kjendis». Men kjendisene har ikke så mye mer penger enn vanlige folk.

Det sa stylist Erlend Elias (37) til Nettavisen under premierefesten til i TV3-serien «I lomma på Silje».

I tirsdagens episode skal forbrukerøkonom Silje Sandmæl nemlig hjem til Erlend Elias for å hjelpe ham med å få kontroll over økonomien sin.

37-åringen brukte imidlertid lang tid på å tenke seg om før han takket ja til å være med.

– Jeg er veldig personlig, men ikke privat. Og akkurat dette ble privat for meg, så jeg var skeptisk til å slippe noen inn i mitt privatliv, sier Erlend Elias.

– Aldri betalt en eneste regning

Etter å ha tenkt seg om i godt over et halvår, takket han likevel ja.

– Jeg måtte gå mange runder med familien og managementet, og de sa egentlig nei.

– Men så fant jeg ut selv at dette kunne være bra for meg. Jeg har aldri hatt ansvaret for min egen økonomi. Det er managementet, og mamma som styreleder, som har hatt det ansvaret. Jeg har bare fått lønn.

I episoden kommer det frem at Erlend Elias har svært liten oversikt over hva som går inn og ut av kontoen hans.

– Jeg har aldri betalt en eneste regning. Det vet jeg ikke hvordan man gjør, innrømmer Erlend Elias i episoden.

Sammen med Silje Sandmæl, setter han to mål: Spare penger til å kjøpe seg hus og bli økonomisk uavhengig.

Spurte etter tre navn

For å oppnå målene sine, må han altså slippe Sandmæl helt inn i det private. Etter han takket ja til å være med i serien, fikk han en telefon fra Sandmæl.

– Hun ringte meg og spurte etter tre navn, og jeg skjønte ikke hvordan hun visste hvem det var? Jeg visste nemlig ikke at hun fikk innsyn på Vipps, ler Erlend Elias.

Sandmæl så nemlig at Erlend Elias jevnlig overførte penger til tre ulike navn og skjønte ikke hvorfor de stadig mottok pengesummer fra ham.

– Det er for eksempel en som ofte er i Sverige, og kjøper litt røyk og brus til meg. Og en som er mye i USA, og noen ganger kjøper klær til meg. Så jeg vippser dem mye, forklarer Erlend Elias, og legger til:

– Jeg trodde det skulle gå under radaren. Men ingenting gikk under radaren!

Maleri til 300.000

Sandmæl er sjokkert over hvor lite kontroll Erlend Elias har på sin egen økonomi, men også over hvor tilsynelatende skjødesløst han bruker penger i hverdagen.

Kjøleskapet er overfylt, og stylisten innrømmer at han kaster mye mat. Når han inviterer til vorspiel før Kjendisgallaen, er det til en stiv prislapp på 102.000 kroner. Over sofaen henger et maleri til 300.000 kroner, og i gangen henger vesker til flere titalls tusen.

– Han er veldig glad i å bruke penger, sier Sandmæl.

Det var spesielt to ting som overrasket ham da Sandmæl gjennomgikk økonomien:

Matbudsjettet, som i 2019 lå på hele 168.000 kroner, og hvor mye penger han brukte på å handle skjønnhetsprodukter på Apoteket - gjerne på tilbud, slik at han selv følte han sparte penger.

I ettertid er Erlend Elias veldig glad for at han takket ja til å delta i serien. I tillegg er han glad for å ha bidratt til mer åpenhet rundt personlig økonomi.

– Økonomi er vanskelig å prate om fordi det er stigma rundt det, og forskjellene på rik og fattig i Norge, er større enn det folk tror.

Se hvordan det går med Erlend Elias i «I lomma på Silje» på TV3 tirsdag klokka 21.30.