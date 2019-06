Erlend Elias var imot Pride: - Jeg måtte si unnskyld til LHBT og trekke tilbake det jeg hadde sagt

Derfor feirer kjendisene Pride.

Det er Pride-feber over store deler av verden, og denne uken har det vært Oslo Pride - der feiringen av skeiv kjærlighet og mangfold har vært fokus i det tettpakkede programmet.

Lørdag avsluttes Pride-uken med den årlige Pride-Paraden. I år, som i fjor, skal også flere av Norges kjendiser delta.

En av dem som har deltatt gjennom feiringen hele uken er kjendisstylist Erlend Elias. Han mener at Pride er den viktigste feiringen i løpet av året, men den entusiasmen har han ikke alltid hatt.

- Jeg var i mot Pride da jeg var i 20-årene. Jeg skjønte ikke hvorfor vi skulle ha det, for jeg følte vi hadde kommet så langt, forteller Erlend Elias til Nettavisen da vi møtte ham tidligere denne måneden.

På den tiden mente Erlend Elias at det var unødvendig med en slik feiring, og nektet i flere år å delta på det årlige arrangementet.

- Det var fordi jeg hadde det så bra, og skjønte ikke hvorfor andre ikke hadde det. Men så begynte jeg å bli kjent med andre mennesker og individer som ikke hadde det så bra, og da skjønte jeg jo at vi har har en mye lenger vei å gå enn det jeg trodde, forteller han.

Ba om unnskyldnig

Tankevekkeren fikk Erlend Elias til å angre på sine tidligere uttalelser om Pride-feiringen, og bestemte seg for å be om unnskyldning.

- Da måtte jeg si unnskyld til LHBT-samfunnet og trekke tilbake det jeg hadde sagt. Vi kan alle si feil ting, men da må man be om unnskyldning, sier Erlend Elias.

- Vi er kommet mye kortere enn det vi tror, og derfor er Pride en ekstremt viktig feiring, legger han til.

- Fordommer kommer av uvitenhet

Hvert år har vi en het debatt om hvorvidt Pride-feiringen bør finne sted eller ikke. Krasse meninger fra blant andre KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad, som nekter å delta i paraden, har fått flere hoder til å koke.

Selv om Erlend Elias tidligere hadde samme holdning, kan han ikke forstå hvordan noen kan boikotte et slikt event i dag.

- Fordommer kommer kun av uvitenhet. Nettroll, eller folk som boikotter, de er uvitende og inkompetente. De er nødt til å lese seg litt opp, og forstå ting - og da tror jeg ikke de boikotter, sier Erlend Elias.

Skal være bedre enn Ropstad

Erlend Elias er imidlertid ikke alene om å være uenig i Ropstad sitt valg om å droppe Pride-paraden.

Den tidligere realitydeltakeren Henrik Elvejord Borg, kjent fra skandaleprogrammet «Ex on the beach» mener det er en selvfølge å vise interesse for Pride-feringen.

- Pride er viktig. Jeg skal i hvert fall være bedre enn Ropstad, og skal ned å se på paraden, sa han da Nettavisen møtte han på den røde løperen på Universal sin sommerfest tidligere denne måneden.

GLEDER SEG TIL PRIDE: Henrik Elvejord Borg mener det er en selvfølge å få med seg Pride-feiringen. Her sammen med Erik Anders Sæter på Universal sin sommerfest tidligere denne måneden. Foto: Julie Solberg (Nettavisen)

Første Pride-feringen

På samme fest kunne også flere kjendiser fortelle at de gledet seg stort til feiringen, blant annet bloggeren Anniken Jørgensen og Joakim Kleven.

- Jeg har faktisk aldri vært på Pride, så det blir første gang i år. Jeg gleder meg veldig. Jeg har hørt at det er den morsomste festen i løpet av året, fortalte Jørgensen.

- Pride er dritgøy. Vi skal gå i paraden, dra på Elsker (utested i Oslo), hooke rundt og kose oss, la Kleven til.

FØRSTE GANG: For Anniken Jørgensen sin del blir det første gang hun skal feire Pride. Dagen skal feires sammen med kompisen Joakim Kleven. Foto: Julie Solberg (Nettavisen)

Men selv om Pride for mange handler om fest og moro, er deltakelsen også svært politisk bevisst.

- Det er kjempetrist at det fortsatt er mange som velger å boikotte. Ja, vi har kommet langt i Norge når det gjelder homofiles rettigheter, men det er fortsatt mange land som henger langt etter. Da må vi kjempe for dem, gå foran som et godt eksempel og vise hvor flott og mangfoldig Norge er, sa Kleven engasjert.

- Selfølgelig skal vi feire!

Også kjendiser som radioprofil Ronny Brede Aase, skuespiller Alexandra Gjerpen og «God morgen Norge»-programleder Peter Moi, er klare for årets Pride-feiring.

- Pride er en veldig gøy og viktig festdag, og jeg skal selfølgelig ned å se på paraden. Jeg er veldig spent på hva Morten Hegseth vil komme med i år. I fjor kom han med spraytan og strutteskjørt. Så det blir spennende, fortalte Brede Aase entusiastisk til Nettavisen.

VIKTIG FEIRING: Ronny Brede Aase gleder seg til Pride. Her sammen med kjæresten Tuva Fellmann på Universal sin sommerfest tidligere denne måneden. Foto: Julie Solberg (Nettavisen)

- Jeg skal i hvert fall se toget, men jeg vet ikke om jeg skal gå. Har ikke planlagt det helt ennå, men jeg skal i hvert fall feire pride, fortalte skuespiller Alexandra Gjerpen.

Også Peter Moi har store planer om å få med seg årets Pride-parade.

- Jeg går gjerne i tog. Jeg vet ikke om jeg får det til, men jeg skal prøve på det. Det toget er fantastisk, særlig hvis det er fint vær, sa han da Nettavisen møtte han tidligere denne måneden.