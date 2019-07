Erna sikret Norway Cup-seier: - Jeg har tidligere erfaring med å vaske fotballtrøyer

Kjendisene skapte spenning på fotballbanen under årets kjendiskamp på Norway Cup.

Onsdag formiddag var det duket for den årlige kjendiskampen på Ekebergsletta i Oslo, anledning Norway Cup. Blant de kjente fjesene som dukket opp var blant andre Petter Northug, Marcus og Martinus Gunnarsen, Mats Zucarello og artistduoen Nico og Vinz.

På benken som lagleder satt blant andre Erna Solberg og den tidligere landslagstreneren for kvinnehåndball, Marit Breivik. Sammen ledet de det hvite laget til seier.

Se spillernes reaksjoner etter kampen øverst i saken!

- Hun lever seg godt inn i rollen og var på spillerne hele tiden. Det var veldig bra, skrøt Marit Breivik av Erna Solberg til Nettavisen etter kampen.

På spørsmål til Solberg om hun kunne tenke seg å bli fotballtrener den dagen hun legger politikken på hylla, kunne hun avsløre at hun allerede har forsøkt å teste ut fotballkunnskapene.

- Jeg tror det finnes mye bedre fotballtrenere enn meg, men jeg har litt erfaring. Min hovedrolle i frivilligheten var å måtte vaske fotballskjorter, fortalte hun.

GODT SAMARBEID: Trenerteamet med legendetrener Marit Breivik (t.v) og statsminister Erna Solberg (H) under Norway Cup sin kjendiskamp på Ekebergsletta onsdag. Til høyre sitter Martine Halvorsen. Foto: Foto: Fredrik Hagen (NTB Scanpix)

Ble mygget opp

Andre som gjorde det overraskende godt på fotballbanen var den tidligere skistjernen Petter Northug. Til tross for at han løp rundt med en mikrofon på seg under hele kampen, gjorde han solid innsats mot de andre kjendisene.

- De kom å teipet på meg en mikrofon før kampstart. Det var vel sikkert fordi de håpet at det skulle komme noen gloser i kampens hete, fortalte Northug til Nettavisen og referte til TV 2.

Petter Northug er nemlig kjent for sitt hissige temperament, og sine stadige gloser han stadig deler i sosiale medier blant annet.

Se flere bilder av årets kjendiskamp under:

Petter Northug under Norway Cup sin kjendiskamp på Ekebergsletta onsdag.

Mats Zuccarello i duell med Mads Hansen. Foto: Fredrik Hagen (NTB Scanpix)

Mats Zuccarello under Norway Cup sin kjendiskamp på Ekebergsletta onsdag. Foto: Fredrik Hagen (NTB Scanpix)

Carsten Skjelbreid gikk ned for telling og måtte ut med skade under Norway Cup sin kjendiskamp på Ekebergsletta onsdag. Foto: Fredrik Hagen (NTB Scanpix)

Mats Zuccarello jubler for scoring. Foto: Fredrik Hagen (NTB Scanpix)

Vinz Dery jubler for sin scoring under Norway Cup sin kjendiskamp på Ekebergsletta onsdag. Foto: Fredrik Hagen (NTB Scanpix)