Erna Solberg blir 60 år og feirer sølvbryllup: - Det gjelder å være en mor som ikke detaljstyrer barna

Erna Solberg syns det er godt å ha (de voksne) barna hjemme litt igjen, og er glad for at hun slipper å mase på dem lenger. - De har skjønt det, ler hun.

AKERSGATA (Nettavisen): Det er to store merkedager for statsminister Erna Solberg i 2021: Hun fyller 60 år 24. februar og har dessuten sølvbryllupsdag på skuddårsdagen med ektemannen Sindre Finnes. De to giftet seg i all hemmelighet i Paris i 1996 og har i 2021 vært gift i hele 25 år.

De har naturlig nok opplevd mye sammen, men 2020 ble også for dette ekteparet noe helt utenom det vanlige.

- Jeg har sett mer til Sindre nå enn i et normal-år. Det er mindre reising, og jeg kommer hjem hver kveld og sånne ting, sier Erna Solberg i tirsdagens ferske episode av Nettavisen-podkasten «Schendis». Hun er gjest i premieren av sesong tre, og deler åpenhjertig om familielivet, barna og korona-hverdagen, for å nevne noe.

- Jeg må jo innrømme at jeg har reist og vært mye «vekke», og Sindre må liksom ha fylt livet sitt med noe mer, og ha hatt noe annet program enn å bare være sammen med meg, sier Solberg.

- Jeg har forbudt det

Hun forteller at ektemannen vanligvis er flink til å være med venner, gå turer og gjøre sine ting. Men nå er begge hensatt til hjemmekontor til tider, og hverdags-dynamikken endrer seg i takt med koronapandemiens restriksjoner.

- Normalt ville han hatt sine egne venner som kom innom på besøk, men akkurat nå har jo jeg forbudt det, sier Solberg.

- Har dere oppdaget nye sider ved hverandre dette året?

- Nei, egentlig ikke, sier Solberg og tenker seg om:

- Vi har tross alt vært gift i femogtyve år, og vi har bodd sammen lenger, og vært kjærester enda lenger enn det. Så etter hvert kjenner man jo hverandre, så jeg vil ikke si at vi har oppdaget så mye helt nytt.

Det blir dog noen ekstra TV-serier sammen og litt annet utenom det vanlige, de gjør sammen i disse annerledes-dagene som snart har blitt et helt år.

- Samtidig er det jo - etter så mange år - viktig å ha rom for særegenhetene, så vi sitter innimellom med hver våre ting, på hvert vårt sted, selv om vi er hjemme sammen, sier Solberg.

- Vi får se hva de holder på med

Når det gjelder feiringer av disse merkedagene, er det hele satt på vent.

- Hvordan ville du egentlig feiret?

- Det er jo sånn at når du er statsminister og partileder så er det jo ofte noen som lager et arrangement på en sånn rund dag (60 år). Men det blir det jo mindre av akkurat nå. Vi får se hva de holder på med, sier Solberg lurt.

Hun trekker litt på det, og programleder-duoen Rikke Monsen og Julie Solberg lar ikke øyeblikket fare:

- Det høres ut som om du kunne droppet det, helt greit?

Solberg ler.

- Jeg har har jo vært på en del, da, opp igjennom. Men nei, det er jo hyggelig, smiler 59-åringen.

- Men hvis det ikke hadde vært korona, er du en festperson?

- Ja, ja, jeg syns det er hyggelig på sånne samlinger. Og har du en god unnskyldning til å ha et selskap så, ja. Men jeg pleier ikke å feire bursdagene mine annet enn når det er sånne store, runde dager. Det hadde nok blitt en fest hvis vi hadde kunnet gjøre det, men det blir ikke i slutten av februar ...

Selve bryllupsdatoen «finnes» imidlertid ikke i 2021. Paret giftet seg på skuddårsdagen 29. februar i 1996, og den datoen kommer som kjent kun hvert fjerde år. Etter alt overmål var det skuddår i fjor ...

- Mest hjemme i Bergen

Erna Solberg og Sindre Finnes er foreldre til to barn, som begge har passert 20 år og studerer.

- Så det gjelder å være en mor som ikke forsøker å detaljstyre barna, men de har hatt stor frihet hele tiden, sier Solberg.

Koronaen har også brakt de store barna hjem igjen.

- Hvor er det mest hjemme for deg?

- Jeg føler meg mest hjemme i Bergen, men når jeg sier at barna mine er hjemme betyr det at de er med meg. Vi har hus i Bergen og det er det som er hjemme, og da bor vi i våre egne ting og sånn, sier Solberg og fortsetter:

- Statsministerboligen er jo fullt av ting som er fra andre, selv om det gradvis er litt forandring - og selv om du har bodd der så lenge som jeg har gjort, så er det likevel et offisielt bosted, hvor noen andre har laget designen og det er litt mer minimalt hvor mye du selv har påvirket det, sier hun.

Les også: Jan Fredrik Karlsen røper detaljer om frieriet: - Og så kom Petter Stordalen ...

- Kjenner barna mine - ikke noe de ville funnet på

Ingrid (eldst) og Erik (yngst) har vært lite i rampelyset selv om mamma er statsminister i Norge og et av det mest kjente fjesene (og stemmene) her i landet.

- Barn av kjente personer er ikke alltid så opptatt av rampelyset selv, de ser jo også nedsidene av det livet, sier Solberg.

- Så du «frykter» ikke å se dem stikke seg fram i en reality-serie som for eksempel Paradise Hotel eller bli topp-blogger i nærmeste framtid?

- Jeg tror jeg kjenner mine barn godt nok til å si at jeg ikke tror det er noe de ville funnet på. Jeg tror de egentlig syns det er greit å være med sine venner og gjøre sine ting, sier Solberg med et smil.

Hun forteller også at barna hennes også har hatt gjennomganger med PST (Politiets sikkerhetstjeneste) om hva de kan og ikke kan gjøre som barn av landets statsminister.

- De pleier å spørre om det er ting som kan komme til å bli eksponert, det sitter litt i ryggmargrefleksen. Og at de ikke skal ha åpne profiler og sånne type ting. Samtidig så må de få gjøre mest mulig av det de vil selv.

- Jeg tror alle mødre maser på barna sine

Erna Solberg kan bli historisk om hun til høsten går på sin tredje periode som statsminister, om det norske folks stemmesedler går i favør av av den borgerlige alliansen som i dag utgjør regjeringen.

Solberg klarte også i sin tid å få Fremskrittspartiet til å sitte rundt regjeringsbordet, og blant flere blir hennes evner til å være samlende og inngå kompromisser trukket fram som en suksessfaktor for de ulike borgerlige samarbeidsregjeringene hun har ledet, siden hun først inntok statsministerposten etter valget høsten 2013.

Og selv under en hissig og egenrådig pandemi har hun framstått stødig og rolig som landets leder. Dog ikke uten kritikk, blant annet for tempo og fordeling av koronavaksinene som omsider har nådd Norge.

- Er du like rolig hjemme? Kjefter du på barna, for eksempel?

- Jeg vet ikke om det er helt politisk korrekt, men jeg er jo rolig av natur. Det er ikke mye kjefting, men det er litt masing. Jeg tror alle mødre maser på barna sine, enten om det er rydde skoene i gangen eller gå ut med «bosset», sier Solberg.

- Og nå er de jo voksne og bor for seg selv, og har skjønt at det er lurt å nettopp gå ut med «bosset» og gjøre diverse innkjøp og sånn. Så jeg er jo heldig der, ler Solberg.

- Nå faller det litt på plass

Hun tenker tilbake på småbarnsperioden som «lykke blandet med strev».

- Etter at de ble litt større og jeg var rundt femti, så var det sånn at jeg tenkte: Nå faller det litt på plass, sier Solberg.

- Når var du på ditt mest lykkelige i livet?

- For meg er lykke litt sånn at du er fornøyd med livet, jeg trenger ikke sånn ekstatisk lykke. Jeg kan være kjempelykkelig hvis jeg har hatt mye å gjøre og får lov til å reise på ferie, og den første dagen jeg får sette beina i varm sand og ut og bade og sånne ting.

- De viktigste lykkelige punktene er nok når jeg fant den roen som man kanskje først finner når barna er litt større, sier Solberg.

Hør hele episoden med Erna Solberg i «Schendis» her, eller der du vanligvis hører på podkast. Hun snakker blant annet om en tragisk hendelse fra barndommen som fortsatt preger henne i dagliglivet, om hvilken reality-serie hun har sagt nei til - og hvilken hun kunne sagt ja til, og mye mer:

