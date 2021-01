Erna Solberg: - Jeg og Røe Isaksen var enige om å takke nei, så så vi en annen politiker i det programmet

Statsminister Erna Solberg er gjest i premieren på sesong tre av Nettavisen-podkasten «Schendis».

Hør tirsdagens episode her:

AKERSGATA (Nettavisen): - Det er ingen tvil om at det har vært et veldig merkelig år, med korona, ikke minst. Og når man trodde at 2020 ikke kunne bli verre, så ble det det, med skredet i Gjerdrum, sier Nettavisen-journalist og «Schendis»-programleder Julie Solberg, da hun introduserer Høyre-leder og statsminister Erna Solberg som gjest i tirsdagens episode.

- Men det skal vi ikke snakke om nå.

- Å, ja! sier Statsminister-Solberg.

- Vi skal jo bli kjent med deg! slår Nettavisen-Solberg raskt fast.

Hør hele episoden av «Schendis» med Erna Solberg her, eller hvor som helst der du hører på podkast:

Og med programleder-makker og Nettavisen-journalist Rikke Monsen ved sin side blir det god stemning og gamle vitser, samt ordkløveri og statshemmeligheter (eller i hvert fall nesten) fra «Norges sjef».

Erna Solberg åpner også opp om familielivet og barna, hun snakker om feiringer av to store, personlige merkedager som kommer i 2021 - og vi får høre hvordan hun grep inn i en kanel-disputt (ja, kanel) og hvilken reality-serie hun for lengst har takket nei til - og hva hun kunne takket ja til når livet som statsminister en gang tar slutt.

Les også: Leah Isadora Behn (15) gjestet «Schendis»: - Durek skjønner ikke sarkasme

Her er alle tidligere episoder av «Schendis» - eller søk det opp der du vanligvis hører på podkast

Følg «Schendis» på Instagram her!

Les også: Jan Fredrik Karlsen røper detaljer fra frieriet: - Så kommer Petter Stordalen ...

Reklame Strømsjokket: Spotpris 70,55 øre - fastpris 24,90 øre