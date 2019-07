Ernas svar til «Kamelen» får nettet til å koke

Emneknaggen #Gikamelensvar har gått som en farsott i sosiale medier denne uken. Nå har Erna Solberg svart.

Arrestasjonen av den amerikanske rapperen ASAP Rocky har skapt store overskrifter over hele verden, etter at han ble arrestert i Stockholm og mistent for grov mishandling under et slagsmål som fant sted i den svenske byen i slutten av juni.

Store internasjonale kjendiser som Kim Kardashian og Justin Bieber har engasjert seg i hendelsen og krever at rapperen skal løslates. Også den amerikanske presidenten Donald Trump grep inn forrige uke, og sa at han ville ringe den svenske statsministeren Stefan Löfven om saken.

Sistnevnte hendelse har fått massiv oppmerksomhet, der flere ikke kan tro at den amerikanske presidenten faktisk blandet seg inn i saken og uttalte seg i en egen pressekonferanse. På Twitter blant annet har folk liret av seg på humoristisk vis.

Engasjerte Erna Solberg

Spesielt Twittermeldingen til brukeren @ObsterNasig har gått som er farsott i sosiale medier de siste dagene.

- Hvis Kamelen (norsk rapper, journ. anm.) blir arrestert i USA håper jeg Erna Solberg holder pressekonferanse og sier at hun skal ringe Donald Trump, står det skrevet i Twittermeldingen som blant annet er blitt plukket opp av «Kamelen» selv.

- Hva sier du, Erna Solberg? Skrev «Kamelen», eller Marcus Kabelo Møll Mosele som han egentlig heter, til Twittermeldingen han delte på Instagram.

Innlegget med Twittermeldingen fikk flere til å la seg engasjere, og raskt ble emneknaggen #Gikamelensvar opprettet.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Erna svarte

Etter to dager med intens oppfordring til Erna Solberg, svarte den norske statsministeren til slutt.

Svaret har «Kamelen» selv delt på sin historie på Instagram.

Foto: Instagram

- Hvis du oppfører deg ordentlig så slipper jeg det, skriver statsministeren til fansen store glede.

Erna Solberg og «Kamelen» har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.

Skaffet actionhelten genser over Twitter

Det er imidlertid ikke første gang statsministeren overrasker i sosiale medier. Tidligere i år skapte hun blant annet overskrifter her til lands da hun under et besøk på fabrikken Dale of Norway i Vaksdal kommune i Hordaland i mars, at statsminister Erna Solberg kom på noe den tidligere actionhelten Arnold Schwarzenegger hadde sagt til henne.

Solberg tok derfor fram mobilen, og skrev en melding til ham på Twitter:

«@Schwarzenegger You told me that @dale_of_norway is one of your favourite sweaters. I’m visiting the factory today. What’s your size?».

Etter noen timer fikk hun svar:

«I’m an XL and I love them. I can’t wait to see you again to talk about our clean energy future!», skriver Schwarzenegger til Solberg onsdag kveld.

Solberg møtte Schwarzenegger forrige gang i mai i fjor, da han laget sitt eget klimatoppmøte i hjemlandet Østerrike.

- Jeg har møtt Schwarzenegger noen ganger i forbindelse med klimamøter. I 2017 traff jeg har han rett utenfor klimatoppmøtet i Paris, og da begynte han å snakke om Dale-genseren, som var hans favorittgenser. I mai i fjor møtte jeg ham igjen, og da snakket han også om genseren, fortalte Solberg til Nettavisen den gang.

Erna Solberg er også kjent for sine humoristiske innlegg på Instagram: