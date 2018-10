Espen Lervaag: - Jeg var alkoholiker i fire år

Komikeren tilbrakte ti måneder i rehabilitering for alkoholproblemene.

I sesongpremieren av TV 2-programmet «Reisen hjem» som sendes søndag kveld, forteller komikeren, skuespilleren og manusforfatteren Espen P.A. Lervaag (41) om en vanskelig fortid der han slet med alkoholmisbruk.

Lervaag er åpen om problemene han hadde i fire år, og deler også sin historie på bildedelingstjenesten Instagram.

«På søndag kommer en liten overraskelse fra min side på TV 2! Det handler om en fyr som heter Espen, som i perioden fra 2002 til 2006 levde et ganske slitsomt og strevsomt liv med alkohol som medisin hver eneste dag», skriver han.

Intervjuet i fylla

Lervaag står bak humorserien «Maniac», som i disse dager er aktuell med en amerikansk versjon på Netflix med Jonah Hill i hovedrollen. I den norske versjonen har Lervaag både idéen til serien og spiller hovedrollen.

I 2016 sjokkerte han Viafree-seerne med et programkonsept der han drakk seg full mens han intervjuet kjendiser. Det fikk blant annet standup-komikeren Junis Jones erfare, da Lervaag spydde foran åpent kamera mens de to pratet sammen.

- Idéen var at det skulle tyte gjennom hva jeg egentlig mente om gjestene. Og det er av fulle folk og barn du får høre sannheten, det var det som var teorien, sier Lervaag i «Reisen hjem».

- Hvis de som lagde programmet hadde skjønt at du hadde hatt et alkoholproblem…

- Så hadde de ikke sagt ja til det, slår han fast overfor programleder Egil Svartdahl.

- Drakk hver dag i seks måneder

Lervaags alkoholproblemer startet da en alvorlig ankelskade knuste drømmen om en fotballkarriere. Tidligere hadde han ikke rørt alkohol. Men etter skaden dro han til Tenerife og jobbet på bar i et halvt år.

- Jeg tror jeg var full hver eneste dag de seks månedene. Jeg hadde ikke mye opphold. Det var deilig. Det var vekk fra den smellen, sier han i programmet.

FYLLE-TV: «På druen med Espen Lervaag» ble produsert for Viafree i 2016. Ingen i produksjonen visste at Lervaag selv hadde hatt store alkoholproblemer.

Så, i 2002, døde moren av kreft. Da tok alkoholen helt over.

- Da begynte drikkingen å komme på det nivået der du faktisk drakk på jobb, forteller han.

- Etter det ble det alkoholen som holdt meg gående i noen år framover. Det krever penger, og det krever kløkt. Du er mye alene, fordi du vil ikke være full overfor folk hele tiden. Så det begynte å gå ut over arbeidssituasjonen min og boforholdene mine.

Ti måneder i rehabilitering

Da han hadde mistet enda en leilighet og måtte flytte hjem til faren, søkte han hjelp. Faren sendte Lervaag på Evangeliesenteret, et rehabiliteringssenter for rusmisbrukere fra hele landet. Derfra ble livet gradvis bedre.

«Det endte opp med ti måneder på rehab. Veien derfra og til 2018 er lang», skriver Lervaag i Instagram-posten.

Troen på Gud har fulgt ham siden rehabiliteringen, og til TV 2 forteller Lervaag at han har et normalt forhold til alkohol i dag.

- Jeg drikker i dag, og for meg har det vært viktig at jeg kunne ta meg en skikkelig fest igjen. Jeg måtte jobbe for å få et normalt forhold til alkohol, sier han.

«Reisen hjem» sendes på TV 2 søndag klokken 18.

