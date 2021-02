Espen Thoresen trakk seg rett før finalen: – Det var Øde sin skyld

Espen Thoresen og Eli Kari Gjengedal er ute av «Farmen».

Det begynner for alvor å tilspisse seg inne på «Farmen kjendis»-gården, der det denne uken er duket for finaleuke og den aller siste uken inne på gården.

Det merker deltakerne godt både på kropp og sinn. Mens noen motiverer seg selv og henter frem det de har av sine siste krefter, føler andre at de er godt fornøyd med oppholdet. Blant dem Espen Thoresen.

Under tirsdagens episode av «Farmen kjendis» trekker Thoresen seg til tross for imponerende innsats i både øksekast- og hinderløype-konkurransen.

- Jeg imponerte meg selv i øksekast, og jeg tenker nok at hvis jeg hadde giddet så hadde jeg nok vunnet hele dritten. Men jeg gadd ikke, sier Thoresen til Nettavisen.

La en hemmelig plan

Thoresen hadde allerede før dagens andre finaleuke-kvalifisering, som var hinderløype-konkurransen, bestemt seg for å trekke seg fra «Farmen».

- Det er allerede finaleuke, du vet du får full lønn fra programmet bortsett fra den bilen om du vinner eventuelt, og jeg tenkte at jeg hadde gjort alt jeg ønsket å gjøre inne gården, sier Thoresen til Nettavisen og fortsetter:

- Jeg er jo ikke noe konkurransemenneske, selv om jeg glemte det under øksekast-konkurransen. Det slo meg da vi satt å ventet på vår tur til å fullføre hinderløypen, at jeg egentlig var ferdig her.

Ifølge Thoresen ble deltakerne plassert i et partytelt et stykke unna der hinderløype-konkurransen fant sted, slik at de ikke kunne følge med på hvordan hverandre gjorde det under konkurransen. Og det var i det partyteltet Thoresen fikk en åpenbaring.

- Det tok kjempelang tid. Vi satt der med noen tørre brødskiver med noe syltetøy og disse andre konkurransedrevne deltakerne skravlet kontinuerlig. Jeg trodde jeg skulle bli gæren. På et tidspunkt er Øde og jeg alene der. Vi er begge veldig slitne og lei, og inngår en liten kriminell hemmelighet om at vi begge skal ryke slik at vi kan reise tilbake til deltakerhotellet sammen, forteller Thoresen.

Alt gikk i vasken

Mens deltakerne venter på sjekke inn og ut av «Farmen» bor de på et hotell i område der programmet spilles inn.

- Og der vil du ikke ende opp med hvem som helst. Så vi tenkte: «Hva om vi trekker oss nå, så kan vi kose oss der de siste dagene», ler Thoresen.

Men selv om planen var god, gikk det likevel ikke helt som forventet. Øde Nerdrum gjør det nemlig usedvanlig bra i hinderløype-konkurransen og kvalifiserer seg direkte videre i finaleuken. Og med dét endret alt seg.

- Med et uhell løper Øde inn til en andreplass i hinderløypa, og med en slik plassering er det klart at man får motivasjon til å fortsette. Så selvfølgelig skulle han det. Men da valgte jeg å trekke meg likevel. Så det er Øde sin skyld egentlig, at jeg endte opp på hotellet alene, ler Thoresen.

Ikke den eneste

Thoresen var imidlertid ikke alene om å måtte forlate «Farmen kjendis» tirsdag kveld.

Kort tid etter Thoresen trekker seg møtes Eli Kari Gjengedal, Kine Olsen og Anniken Jørgensen i en siste utfordring for å avgjøre hvilke to som skal fortsette kampen for tilværelsen.

Gjennom en kunnskapskonkurranse viser det seg at det er Olsen og Jørgensen som har best koll på gårdslivet på 1920-tallet, og med dét ryker Gjengedal ut.

Tidligere på dagen hadde Gjengedal også stått over hinderløype-konkurransen på grunn av mageplager, noe hun overfor Nettavisen kan røpe at hun ville gjort selv hvis formen var bedre.

- Det var en litt tøff dag, for jeg våknet med ordentlig magesjau og var helt ute. Men den hinderløypa hadde jeg nok ikke gjennomført uansett, jeg hadde på mange måter bestemt meg på forhånd, og også lovet mannen min at hvis jeg kom til finaleuken så skulle jeg stå over den hinderløypa. Jeg har så dårlig motorikk, helt ekstremt dårlig kroppskontroll, sier hun og ler.

- Den krever kondis, krefter og balanse og alt som finnes, og en person med så dårlig kroppskontroll som meg hadde sikkert gått på trynet. Det ville jeg ikke ofre, legger hun til.

For Gjengedal var det helt greit å reise hjem etter kunnskapskonkurransen - selv om det var rett før finalen.

- Jeg synes det var helt topp. Jeg var så fornøyd på det tidspunktet og så glad for at jeg kom meg til finaleuken uten å gå i kamp. Jeg hadde hatt det så fint der inne, og mitt prosjekt var den nostalgiske reisen tilbake til barndommen, ikke å vinne. Hadde jeg vunnet hadde det vært gøy, men det var ikke så voldsomt viktig for meg, sier hun.

I tillegg satte hun pris på å se hvor glad Kine Olsen ble for å komme seg videre.

- Kine hadde gledet seg ekstremt til den konkurranseuken, og jeg tror det var veldig kjekt for henne å komme seg videre. Hun hadde jo litt uflaks både med øksekastet og i hinderløypa, så det var bare fint at hun slo meg. Da var det helt greit at gamlemor trakk seg tilbake.

