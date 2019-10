Et eget univers

De som har hatt gleden av å følge Susannas (Wallumrød) utvikling som vokalist, pianist, låtskriver, utøver - kunstner -, har også sett eller rettere sagt hørt et kunstnerskap i stadig utvikling mot det unike.

Musikken vi møter på «Garden of Earthly Delights» blei unnfanga som et bestillingsverk til Vossajazz i 2017. Slike verk har det ved seg at komponistene får en mulighet til å gå i dybden på et vis de sjelden ellers har muligheten til. Det har Susanna gjort på alle mulige slags vis og laga et Verk med stor V som har alt i seg til å bli stående som en milepæl i hennes karriere.

Med utgangspunkt i den nederlandske 1500-talls maleren Hieronymus Bosch sin verden har Susanna gått inn i en rekke av hans malerier, gjort sin tolkning av dem og laga sitt musikalske univers derfra. Bosch blei sett på som en kunstner som uttrykte både det store og samtidig det intime, han fikk løfta fram både det lyse og det mørke i menneskesinnet og indre konflikter spilte også ei viktig rolle.

Slik er det også med Susanna og hennes tekster, komposisjoner og hennes måte å uttrykke seg på. Hun viser oss med sin 13. utgivelse at hun er en historieforteller av rang og hun tar oss med til steder vi sjelden eller aldri har vært før.

Hun gjør det i et landskap som henter både fra singer/songwriter-tradisjonen og fra den improviserende verdenen. Når hun så omgir seg med et flott og ikke minst originalt ensemble - The Brotherhood of Our Lady som var navnet på organsisasjonen som sponsa Bosch - bestående av Natali Abrahamsen Garner på stemme og elektronikk, Ida Løvli Hidle på trekkspill, Stina Moltu på gitar, tape recorder og stemme og Ina Sagstuen på stemme og elektronikk, så har «Garden of Earthly Delights» blitt akkurat det tittelen antyder.

Susanna bekrefter at hun har noe høyst personlig å melde og måten hun gjør det på er så inderlig og unik som vel tenkelig.

