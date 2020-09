Et helt rått øl

Et øl som er laget på en annen måte enn det du vanligvis drikker. Et øl som er en fusjon av tradisjon og nyvinning.

Omtrent alt øl du har drukket er laget på vørter som har vært kokt. Aldri mindre enn en halv time, som regel en times tid - og noen ganger i flere timer. Da for å redusere vanninnholdet, og med det få en sterkere vørter, eller for å få frem karamellsmak fra kokingen.

Ukens øl er ikke kokt i det hele tatt. Den er kun varmet opp nok til at bakterier blir drept (pasteurisert). Dette er en tradisjonell metode for ølbrygging i deler av landet.

Noe som gjør øl laget på denne måten spennende i seg selv, men her gjør Nøgne Ø det ekstra spennende ved å humle den på den mest moderne måten. Det vil si at det brukes mye humle - og den tilsettes sent.

Nøgne Ø, The Sauce

DDHRAWIPA (Double Dry Hopped RAW IPA)

I glasset ser den enkelt forklart ut som appelsinjuicen du åpnet i går og nettopp tok ut av kjøleskapet for å kose deg med; gul, ikke den knallgule fargen ferskpresset juice har, men rikelig gul nok til å være svært fristende.

Duft av fruktskall, nyslått gress, sitrus og grønne druer, mens det ligger en lett søtlighet - tett på vanilje, men ikke helt der - under det hele.

I smaken kommer råskapen tydelig frem. Dette er friskt og forfriskende, med smaker av mango, gress, hvete og sitrus pakket inn i en god balanse mellom syrlighet og bitterhet.

Et øl som passer glimrende til helgens start på Premier League.

Nasjonalitet: Norsk

Tilgjengelig: Vinmonopolet, 12132902

ABV: 6,5%

Volum: 0,5 l

Pris: 55,00

Literpris: 110,-