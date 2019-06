Et herlig møte

23 år unge Selma French Bolstad i spissen for kvartetten Masåva forteller oss at har vi et stort talent blant oss både som låtskriver, vokalist og felespiller.

Det virker som den ingen ende har denne strømmen av talentfulle og originale musikanter som ikke bryr seg nevneverdig om musikalske sjangre. De vil bare skape flott og original musikk med dybde og Selma French Bolstad og Masåva har så avgjort makta det med sitt debutalbum.

Sammen med seg har French Bolstad en fin gjeng med Martin Morland på bass, Martin Sternberg på piano og harmonium og Øystein Aarnes Vik på trommer og perkusjon og samtlige korer også der det spørres om det. Tar jeg ikke mye feil har de alle sammen bakgrunn fra det kreative miljøet på Musikkhøgskolen.

French Bolstad - med den siste delen av etternavnet må hun jo ha røtter i folkemusikken: felespilleren Per Bolstad var mannen bak legendariske «Fagre Stryn» og er kanskje slekt for alt jeg vet - fremstår som en framifrå historieforteller både som låtskriver og formidler. Her er det alvor og skjemt, hverdagslige og alvorlige problemstillinger - alt på norsk!!! - og det blir hele tida formidla på et høyst personlig vis med French Bolstads varme stemme - ei stemme med masse smil i seg.

Her det spor av jazz, folk, viser og ikke minst pop og tankene går ofte i retning No 4 og det er jo ingen dårlig referanse. Selma French Bolstad og Masåva - jeg aner ikke om det betyr noe som helst - er et helt nytt og svært hyggelig bekjentskap.

