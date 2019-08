Et høyst uventa møte

Her snakker vi mestermøte. Det er høyt under taket når Grégoire Maret og Edmar Castañeda møtes.

Opp med hånda de som har sett eller hørt for seg et møte mellom en harpist og en munnspiller. Ikke det nei? Da er vi minst to, men når virtuosene Edmar Castañeda og Grégoire Maret setter hverandre stevne så er det den naturligste ting på jord.

Den colombianske harpisten Edmar Castañeda og den sveitsiske munnspilleren Grégoire Maret møttes i forbindelse med en konsert som Marcus Miller hadde ansvaret for. Sjølsagt visste Miller hva han gjorde - han visste han hadde med to virtuoser å gjøre. De to herrene, som begge er bosatt i New York, skjønte raskt at de hadde mye å snakke om. Castañeda begynte å invitere med seg Maret, som blant annet har spilt i bandet til Pat Metheny, til jobber i forskjellige settinger og ønsket om å lage plate sammen vokste raskt frem. Som sagt så gjort og med Castañedas 34 strengers harpe med røtter i Colombia og med uante melodiske og harmoniske muligheter i slike hender og med Maret på enten et kromatisk eller akkordmunnspill, så skaper de to en helt unik musikalsk oase. Mesteparten av musikken har de skrevet sjøl, men med Charlie Hadens nydelige «Our Spanish Love Song» og Luiz Bonfás klassiker «Manhã de Carnval», så viser de også hvilket grep de har på kjente låter. Når de så får nydelig besøk av banjosjef Béla Fleck og vokalist Andrea Tierra på noen av låtene, så blir dette et vakkert og sterkt møte med ei instrumentbesetning neppe noen så for seg. PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig. Grégoire Maret & Edmar Castañeda Harp vs. Harp ACT/Musikkoperatørene