«E.T.»-skuespiller pågrepet for promillekjøring

Henry Thomas (48), skuespilleren fra supersuksessen «E.T. the Extra-Terrestrial», er pågrepet for promillekjøring.

NEW YORK (Nettavisen): Thomas ble pågrepet i Oregon på mandag, opplyser politiet, som også har offentliggjort bilder av ham etter pågripelsen.

48-åringen, kjent som Elliott fra filmen «E.T. the Extra-Terrestrial», ble pågrepet i Tualatin etter at politiet fikk en telefon i 20.30-tiden.

Politiet fikk opplyst om en bil som sto stille i et veikryss i et boligfelt, og da de kom til stedet fant de Henry Thomas inne i kjøretøyet.

Ifølge kjendisnettstedet TMZ var Henry Thomas bevisstløs da han ble funnet og han skal ifølge nettstedet har sovnet bak rattet. De skriver at politiet måtte vekke Thomas der han satt i førersetet.

Henry Thomas kjent fra filmen “E.T. the Extra-Terrestrial”, som kom ut i 1982. Foto: Universal Pictures

Thomas ble deretter fraktet til Washington County Jail, der han ble møtt med en siktelse for promillekjøring.

TMZ skriver at Henry Thomas fortsatt ikke er løslatt.

Filmen «E.T. the Extra-Terrestrial» handler om gutten Elliot som finner det utenomjordiske vesenet E.T., som er blitt strandet på jorden - og som Elliot forsøker å skjule og beskytte for omverdenen før det kan returnere til sin hjemplanet.

Filmen kom i 1982 og er basert på en imaginær venn som filmregissøren Steven Spielberg selv skapte for seg selv for å håndtere foreldrenes skilsmisse.

Filmen var en enorm suksess på 80-tallet og gikk forbi Star Wars som den mest innbringende filmen noensinne. Denne rekorden holdt filmen på i 11 år, inntil Jurrasic Park kom i 1993.