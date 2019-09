Et storverk

Den engelske saksofonisten Tim Garland blei kjent gjennom samarbeidet med Chick Corea. Her viser han at han står noe voldsomt på egne bein.

Tim Garland (52) blei for alvor lagt merke til da Chick Corea inviterte han med i Origin-bandet sitt. Da skriver vi slutten av 90-tallet og Garland fikk plutselig hele verden som si leikegrind. Årsaken til at Corea, som både kunne og kan velge på aller øverste hylle, spurte Garland var sjølsagt at han hadde noe helt eget å fare med.

Etter noen år sammen med Corea, valgte likevel Garland å fortsette karriera si med base på fotballøya. Det betyr ikke at han spiller i noen lavere jazzdivisjon, men det betyr at oppmerksomheten ikke blir den samme som om Corea er bandleder og USA er utskytingsrampen.

Med verket - for dette er virkelig et verk - «Weather Walker» viser Garland seg fram som en framifrå komponist. Musikken, inspirert av The Lake District i nordvest-England og stemningene dette området har satt Garland i opp gjennom livet hans, er skrevet og er arrangert for English Session Orchestra bestående av 35 strykere pluss en strykeoktett som kommer på toppen av orkesteret. Med Garland sjøl på sopran- og tenorsaksofon, hans faste pianist Jason Rebello og hans tyske kollega Pablo Held som deler på pianojobben og bassisten Yuri Goloubev, opprinnelig russisk, men nå bosatt i England, har Garland skapt et vakkert univers som viser at den særegne jazzmusikeren Garland, med en sterk og uttrykksfull tone som kan minne litt om Marius Neset også når det gjelder trøkk, også har et solid grep om den klassiske verdenen.

Dette er flott, vakker, sterk og uhyre personlig musikk av en komponist og saksofonist fra øverste hylle. Tim Garland må gjerne ta turen over fjorden så raskt som mulig.

