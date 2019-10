Et svært godt tilbud

Med sin sjette roman på 15 år befester Jens M. Johansson sin posisjon som en av landets aller mest interessante forfattere. «Lavterskeltilbud» er en seriøs, viktig og ofte smilfremkallende samtidsroman.

For de som har fulgt Johanssons penn som journalist både i Klassekampen og Dagens Næringsliv, så kommer det ikke som noen stor overraskelse at han er utstyrt med et godt språk og en herlig flyt i måten å fortelle historier. Mitt første møte med romanforfatteren kom i 2016 med «Et godt liv» og der og da visste jeg at ingen fremtidige romaner skulle passere under min radar.

Nå er altså ventetida over og «Lavterskeltilbud» - hvilken tittel - har blitt en like bra om enn annerledes roman enn forgjengeren. Johansson (48) kan si politiske historie og han bruker den og sin egen oppvekst på et fint vis uten å bli privat.

Sjølproletarisering var et kjent uttrykk og en ditto aktivitet på 70-tallet - Lars Saabye Christensen er også innom fenomenet i sitt ferske mesterverk - og det er blant annet den moderne varianten av det den frustrerte, men på sitt vis ambisiøse forfatteren Adam Berg - av og til Bergh - tar oss med inn i.

Berg er hovedpersonen som Johansson har bygget sin politiske roman, for det er så avgjort det også, rundt. Vi som har levd ei stund har hørt mye om klassetilhørighet, men de seinere tiåra har det blitt stillere rundt «fenomenet». Johansson viser oss at det så absolutt er ei relevant problemstilling den dag i dag og den til dels svært så klønete Adam Berg prøver på sitt vis å lære om arbeiderklassen anno vår tid.

Forholdet til familie, utroskap, til vellykkede kolleger og ikke minst til seg sjøl gjør Adam Berg(h) og «Lavterskeltilbud» til en roman - til ei historie - som lesere fra en rekke generasjoner vil/bør ha stor glede og nytte av.