Ett fett om du velger lavkarbo eller lavfett

Ny studie tyder på at begge deler er omtrent like effektivt.

Resultatene av en studie av 609 overvektige mennesker som over 12 måneder gjennomførte enten en lavfett- eller lavkarbodiett, viser at begge metodene kan fungere godt dersom man ønsker å gå ned i vekt.

Studien viser imidlertid ikke at den ene metoden er vesentlig bedre enn den andre.

- Vektendringen var ikke signifikant annerledes for deltakerne i lavfettgruppen (-5,3 kilo) versus lavkarbogruppen (-6,0 kilo), skriver forskerne fra Stanford i sin konklusjon.

Deltakerne var mellom 18 og 50 år og hadde en kroppsmasseindeks på mellom 28 og 40, hvilket betyr at de var overvektige eller alvorlig overvektige. De måtte ellers være friske og ikke gå på medisiner.

De ble oppfordret til å maksimere inntaket av grønnsaker og minimere inntaket av sugger og søtningsstoffer, og til å fokusere på å unngå prosessert mat.

I lavfettgruppen fikk deltakerne 29 prosent av kaloriene sine fra fett, mens deltakerne i lavkarbogruppen fikk 45 prosent av kaloriene sine fra fett. Konsumet av kalorier fra karbohydrater var på 48 prosent i lavfettgruppen og 30 prosent i lavkarbogruppen.

Selv om undersøkelsens formål ikke var å måle kalorier, og deltakerne heller ikke ble bedt om å telle dette, reduserte de 609 deltakerne i snitt sitt kaloriinntak med 500-600 kalorier per dag.

Resultatet var altså at lavfettgruppen i gjennomsnitt gikk ned 5,3 kilo, mens lavkarbogruppen gikk ned 6,0 kilo i snitt.

– Denne studien støtter teorien om at det er kaloriinntaket og ikke hovednæringsstoffene som er avgjørende for vektreduksjon, og at vi fortsatt ikke vet hvor mye forskjellige genvarianter påvirker effekten av forskjellige dietter, sier professor Jøran Hjelmesæth ved Universitetet i Oslo til forskning.no.

