Etter denne sexleketøy-anmeldelsen, ble produktet utsolgt: «Det var en evigvarende orgasme»

Sjelden har Amazon fått mer drahjelp fra en kjøper enn fra dama som ikke greide å komme seg opp av senga fordi «sjelen hadde forlatt kroppen», mens vibratoren fortsatt dirret på gulvet.

Produktanmeldelser er som regel kjedelig lesing, i all hovedsak nyttig kun for de som vurderer å kjøpe produktet.

Men innimellom dukker det opp noen anmeldelser som fortjener mer spalteplass enn de får. Slik som anmeldelsen av sexleketøyet «Tracy's Dog», solgt på Amazon for noen hundrelapper.

Anmeldelsen er fra april 2019, så ikke fersk på markedet. Men i løpet av det siste året har den blitt omtalt av en rekke aviser og magasiner - så den dukker opp i nyhetsfeeden på nytt og på nytt.

Da anmeldelsen først ble publisert, skal Amazon ha solgt seg fullstendig tomme for vibratoren. Men til eventuelt interesserte: Fortvil ikke, de har fylt opp lageret på nytt nå.

TRACY'S DOG stimulerer både klitoris og g-punktet samtidig. Foto: Amazon

Ble advart av venninnene

Kvinnen, som ikke avslører mer enn at hun er mor og bosatt i USA, innleder med å fortelle at hun hadde blitt anbefalt «Tracy's Dog» fra venninner som mente det var en mektig liten sak.

Hun fikk advarsel om å ta fri fra jobb, drikke masse vann og tøye litt i forkant, men mente selv at venninnegjengen var voldsomt dramatisk. Hun hadde dessuten ikke tid til den slags pusling, hun var tross alt mor og hadde ting hun skulle få gjort mens barna var på skolen.

Kvinnen ladet «den lille rakkeren», mens hun leste litt erotisk litteratur for å komme i humør. Etter én og en halv time ga Tracy's Dog klarsignal, og kvinnen la seg til rette.

«Game on».

Men Tracy's Dog er for viderekomne. Det er lenge siden kvinner sverget til enkle vibratorer, som tross alt er relativt intuitive i sin bruk. Denne dingsen, derimot, har en rekke innstillinger og du kan velge mellom ti ulike nivå for g-punkt-stimuli og ti ulike «sugenivå» for klitorisstimuli.

I tillegg slet kvinnen litt med å få plassert den riktig, noe som gjorde at den ikke traff klitoris helt som den skulle, og hun synes ikke hun kjente noe særlig.

Kvinnen gjorde da som enhver utålmodig mor med dårlig tid ville gjort, hun fyrte opp innstillingene noen hakk.

– Sjelen min gikk ut av kroppen

Herifra og ut må vi nesten bare la kvinnen få fortelle selv, helt uforstyrret:

«Jeg økte sugeeffekten på klitoris til nivå fem eller seks og traff g-punkt-knappen i samme slengen. I tillegg flyttet jeg den litt. Eller, det er i alle fall det jeg tror jeg gjorde, fordi jeg er ganske sikker på at jeg svimte av.

Beina mine føk rett ut, litt som geiter når de besvimer fordi de blir redde.

Jeg har aldri fått en så sterk orgasme så raskt. Jeg sprutet, og DET HAR JEG ALDRI GJORT FØR. (Heldigvis hadde jeg lagt et håndkle under, fordi jeg hater våte flekker).

Jeg prøvde febrilsk å skru den av, men trykket bare på knappene som en gal person, noe som førte til enda sterkere suging og varierende bevegelser fra g-punkt-vibratoren. Så jeg kom – igjen. Jeg er ganske sikker på at jeg svevde. Det var en evigvarende orgasme.

LES OGSÅ: Derfor lykkes du ikke på Tinder - spesielt hvis du er mann



Denne gangen forlot sjelen min kroppen og Gud selv sa: «Barn, det er ikke din tur, gå tilbake til det lille, rosa lyset». Merk at jeg er agnostiker.

Jeg kom tilbake til meg selv igjen og greide å dra den ut, og kastet den deretter over senga så den landet på gulvet hvor den fortsatte å vibrere.

Jeg skalv i gode fem minutter. Greide ikke å reise meg fra senga selv om jeg ville. I stedet stirret jeg i taket mens jeg forsøkte å huske hvem jeg var og hvilket år det var.

Til slutt reiste jeg meg for å vaske meg og oppdaget at i mine anfallslignende orgasmer så hadde jeg skadet hofta og ryggen. Jeg halter fortsatt rundt fire timer senere, så jeg tøyde nok ikke godt nok ut.

For å konkludere: Denne møtte – og overgikk – mine forventninger. Drikk nok vann og sørg for at du ikke trenger å gjøre noe som krever at du tar avgjørelser eller bruker hjernen din resten av dagen. Og for alt i verden, tøy ut som om du skal springe et femhundremeter-løp».