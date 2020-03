Etter koronakrisen: Babyboom, skilsmisseboom og nye kjærestepar

Korona-lockdown gir en opptur for Tinder, Netflix og Pornhub, men om noen måneder er det to andre yrkesgrupper som vil få hendene fulle.

Sett på Tinder sist søndag:

«Leter etter en å være i karantene med!» «Jeg vil ha en å gå tur med i disse koronatider!»

«Søker kjæreste, gjerne før sommeren på grunn av Korona!»

Ytre fiende skaper indre fellesskap, sies det, og akkurat nå er det Covid-19 som er vår ytre fiende. Samtidig kan vi ikke søke sammen i fellesskap slik vi er vant til, ved å besøke hverandre eller tilbringe tid sammen i større grupper.

LES OGSÅ: Disse faktorene øker risikoen for utroskap i et parforhold

I stedet for sitter vi stort sett hjemme. Noen av oss med ektefelle og småbarn, eventuelt med en samboer vi innimellom kan bli lei av. Andre blir sittende helt alene.

LES SISTE NYTT om koronaviruset her.

Og selv om svært mange selskap lider under koronakrisen, er det også noen som blir viktigere enn noensinne:

Pornhub gir ut gratis-abonnement. Tinder og Happn ber brukerne om å vente med å gå på date, så folk blir i stedet for sittende hjemme og sveipe etter håp.

Les også: Nordmenn strømmer til pornonettside. Ett søk skiller seg ut

For hvis det virkelig kniper til, da er det lurt å ha noen å være med, ikke sant?

Samtidig ruster samlivsterapeuter og jordmødre seg for det som kommer etter krisen: Babyboom og skilsmisseboom.

Færre muligheter = bra for single?

Hva er det skjer egentlig med oss når vi opplever at vi er i krise?

- I utrygge tider blir tilknytningsbehovet i oss vekket til live. Vi kjenner på behovet for å høre til og ha noen som er der spesielt for deg, og for voksne blir det gjerne en partner, sier psykolog og samlivsterapeut Frode Thuen til Nettavisen.

Det er altså ikke rart om single mennesker kjenner litt ekstra på behovet for å være to i disse dager.

- Man kan ikke treffe folk på samme måte som før nå, enten det er på byen eller på treningssenter eller andre steder ute blant folk. Da kan mange kjenne på at behovet for å finne en partner slik at man har noen å lene seg på, blir større enn ellers, forklarer Thuen, som også er professor ved Høgskolen på Vestlandet.

PSYKOLOG: Frode Thuen er samlivsterapeut og forventer økt pågang fra par etter koronakrisen har lagt seg. Foto: Privat

Regjeringens tiltak for å hindre spredningen, medfører blant annet at tusenvis av mennesker nå sitter i karantene eller isolasjon. Da må man ta til takke med svært begrenset sosial omgang.

LES OGSÅ: Hvor mange ulike orgasmer kan en kvinne få?

Men selv for all de som ikke er ilagt karantene, ser hverdagen annerledes ut.

Folkehelseinstituttet råder hele befolkningen til å «begrense håndhilsing, kyssing og klemming», og datingappen Happn oppfordrer single til å utsette datene sine til tryggere tider.

- Eksperter har jo lenge ment at en av årsakene til at single sliter med å finne en kjæreste, er ubegrenset med valgmuligheter. Nå er byen stengt og man frarådes kroppskontakt, så kanskje begrensede valgmuligheter fører til at man lettere tar et valg og forplikter seg til én person?

- Joda, det kan hende det blir konsekvensen, at man rett og slett må ta det som er til rådighet, ler Thuen, og fortsetter:

- Men samtidig tror jeg at datingapper blir en kjærkommen avveksling for single nå, selv om man ikke bør treffes. Det betyr jo at man kan sitte hjemme og fiske litt, og det er det nok mange som gjør nå.

Babyboom etter spanskesyken

Vi trenger ikke gå så fryktelig langt tilbake i historien for å få et lite innblikk i hva som kan vente oss hvis koronaviruset fortsetter å sette begrensninger for sosial omgang i tiden fremover.

I 1918 og 1919 herjet spanskesyken, en verdensomspennende influensaepidemi som tok livet av rundt 50 millioner mennesker, deriblant rundt 15.000 nordmenn.

Sykdommen fikk konsekvenser for fødselstall, helse og dødelighet som varte langt ut i det tyvende århundre, skriver SSB:

Økt antall gjengifte blant dem som mistet ektefellen i spanskesyken i 1918.

Babyboom med nesten 10 000 flere fødsler i 1920 enn i 1919.

Forhåpentligvis unngår vi den første av spanskesykens konsekvenser, men Thuen ser ikke bort fra at jordmødrene kan bli litt ekstra opptatt mot slutten av året og begynnelsen av 2021.

Som følge av koronaviruset, har mange allerede blitt permittert. Økonomisk usikkerhet har vi imidlertid hatt mange ganger i landet vårt før, sist under finanskrisen i 2008.

- På den tiden ble det spådd at mange par kom til å holde sammen fordi de ikke hadde råd eller turte å skille seg. Men så kom seperasjonstallene for 2008 og 2009 og der så vi ingen endring. Så det ser ikke ut til at slike kriser skaper samhold, sier Thuen.

Kan avsløre at noe mangler i forholdet

Det Thuen derimot forutser er det motsatte: At mange parforhold vil slite hvis krisen pågår såpass lenge at dette blir den nye hverdagen til folk.

I Kina skal seperasjonstallene allerede ha gått opp som følge av at par har vært isolert sammen hjemme i over en måned, rapporterer Global Times.

- Vi ser jo dette etter hver ferie; når man blir tvunget til å være lenge sammen vil de parene som hadde problemer i utgangspunktet, slite enda mer. Så søker de gjerne hjelp når ferien er over, sier Thuen.

- Så du forventer at det dukker opp par som trenger terapi etter koronakrisen?

- Ja, det er all grunn til å forvente økt pågang. Når man blir låst i hverandres selskap på den måten mange blir nå, så blir det en stor belastning. Hvis parforholdet allerede er skjørt, er det mange som får store problemer.

LES OGSÅ: Det finnes fire faresignal for skilsmisse - og én reddende faktor

Thuen understreker at de fleste par tåler noen uker med småkrangling og litt dårlig stemning hjemme, spesielt når man vet at det kommer som følge av det vi i aller høyeste grad må kunne se på som en unntakstilstand.

Samtidig er det én viktig ting som avsløres i kriser; nemlig hvem du egentlig kan lene deg på.

I et parforhold søker man i all hovedsak å dekke to grunnleggende behov:

Tilknytningsbehovet, å ha noen som er der for deg og får deg til å føle deg trygg, og behovet for identitetsbekreftelse, at noen får deg til å føle deg bra og gir deg rom til å være deg selv fullt ut.

Altså: Hvis du gjennom denne krisen ikke opplever å bli møtt, forstått og ivaretatt av kjæresten din, så kan Covid-19 egentlig bare ha avslørt at noe mangler i parforholdet.

- Skremmende tider har potensiale til å føre folk sammen - eller fra hverandre.

Det sier psykologiprofessor Pepper Schwartz til nettstedet Quartz. Han fortsetter:

- På den ene siden kan kjærestepar sette pris på hverandre på en helt ny måte fordi de opplever å ha noen ved sin side i møte med en skremmende fremtid. På den andre siden, hvis man opplever mye konflikt, så kan du innse at denne personen ikke dekker ryggen din, eller at du ikke ønsker at vedkommende skal dekke ryggen din. Da innser du kanskje at du er sammen med feil person.

Psykologens oppfordring

Thuen minner om at det er enklest å få parforhold til å fungere når ting går på skinner. På den måten kan motbakker være fine, nettopp fordi de setter forholdet på prøve.

- Nå er vi i en helt ny situasjon og det er uforutsigbart hva som vil skje. Ingen vet hvor lenge dette vil vare, og vi reagerer på ulike måter. Alle forandringer skaper stress, og vi takler stress på ulike måter, sier Thuen.

Eksempelvis vil det å få barn, selv om det er en positiv endring, være vanskelig å takle for mange par.

- Det er også en endring, og vi vet jo at svært mange par får store problemer som følge av det. Koronasituasjonen fører med seg veldig fundamentale endringer, og vi vet ikke hvor lenge vi det varer. Det er nok mange par som sliter med å finne ut av hverdagen nå.

LES OGSÅ: Dette er de vanligste årsakene til skilsmisse

Thuen oppfordrer derfor til å forsøke å mobilisere frem de beste sidene i seg selv, selv om det kan kjennes utfordrende.

- Nå må vi alle lete etter ressurser og egenskaper som man vanligvis ikke trenger å ty til. Vi føler oss alle sårbare, og det er viktigere enn noensinne å forstå at andre reagerer ulikt - også innad i en familie og innad i et parforhold, sier Thuen, og avslutter: