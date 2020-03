EU frykter internett kan bryte sammen

Den europeiske union frykter at internett kan bryte sammen som følge av økt strømming av video under korona-krisen.

Ifølge CNN skal EU nå ha bedt Netflix og andre streamingtjenester om å stoppe strømming av video i såkalt «high definition» under den pågående korona-pandemien.

Den amerikanske nyhetsgiganten melder at det nå er så mange land som er i full lockdown og at det har store innvirkninger på bredbånd og internetthastighet over hele verden.

- Kritisk periode

Flere millioner mennesker jobber i disse dager hjemmefra, i tillegg er barn og ungdom hjemme fra skole. Dermed er det ekstreme mengder av brukere på strømmetjenester overalt i verden, inkludert Norge.

Europa-kommisjonæren Thierry Breton, er ansvarlig for EUs interne marked som dekker over 450 millioner mennesker. Han twitret onsdag om situasjonen og at han har vært i kontakt med Netflix-direktør Reed Hastings. Breton ønsker at folk nå skal skru av HD-oppløsning når det ikke er nødvendig for å sikre internett-tilgang til alle, skriver CNN.

De to topplederne skal ha et nytt møte torsdag for å diskutere situasjonen.

Netflix har allerede uttalt at de justerer kvaliteten på strømming til kapasiteten på ulike nettverk.

- Beton har sin fulle rett til å påpeke viktigheten av å sikre at internett fortsetter å virke på en god måte under denne kritiske perioden, uttaler Netflix.

Facebook merker endringer

Også Facebook skal ha merket effektene av korona-pandemien. Det sosiale nettverket skal være hardt testet av alle brukerne som nå er aktive.

Mark Zuckerberg har også uttalt at Facebook merker store endringer i bruk nå som koronaviruset tvinger flere millioner av mennesker til å være hjemme over hele verden.

Onsdag var det også store internettproblemer i Norge. Telenor kunne melde om at det var problemer med bredbånd over hele landet.