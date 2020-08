Eugenie Bouchard legger bånd på seg selv i sosiale medier etter «utmattende» reaksjoner

- Kanskje jeg har blitt mer moden, sier tennisstjernen.

Den canadiske tennisproffen Eugenie Bouchard (26) forteller i en podkast hos Tennis.com at hun har justert sin egen aktivitet i sosiale medier.

Etter eget utsagn prøver hun blant annet å droppe delinger av seg selv i bikini. Bouchard har tidligere vært med i Sport Illustrateds årlige «Swimsuit»-utgaver flere ganger.

De seinere årene har hun måttet tåle usedvanlig mye kritikk fra følgere i sosiale medier, spesielt når det har gått langt mellom poster som dreier seg om tennis og trening. Da kommer det gjerne hyppig med kommentarer som mener Bouchard ikke konsentrerer seg nok om å prestere på tennisbanen.

- Jeg prøver å avstå fra å legge ut bikinibilder, det gjør jeg virkelig. Jeg gjør mitt beste, forteller Bouchard, før hun for spørsmål om hvorfor.

- Jeg vet ikke, men tydeligvis så spiller du ikke tennis hvis du poster sånne bilder. Det har fått litt innflytelse på hvordan jeg ter meg. Kanskje jeg har blitt mer moden og ikke vil legge ut bilder hver dag lenger.

Langt unna toppen



En gang i tida var canadieren rangert som nummer fem i verden, og ble spådd en lysende karriere i verdenstoppen. I toppåret 2014 spilte hun seg til semifinale i både Australian Open og French Open, samt helt til finalen i Wimbledon.

I ettertid har hun slitt mye med å nå opp til samme høye nivå. I skrivende stund er hun helt nede på 330.-plass på verdensrankingen.

Men godt spill under Praha Open denne uka har tatt henne til minst til en kvartfinale, og kan gi et solid byks oppover rankingen igjen for canadieren.

Alle de negative kommentarene hun har fått når det har gått tyngre sportslig har dog vært frustrerende.

Ble bekymret



- Jeg har vært gjennom hele spekteret. Folk elsker deg når det går bra, og når det går dårlig hater folk deg. Så kommer jeg tilbake, og jeg har vært gjennom den bølgen der så mange ganger, sier Bouchard i Tennis.com-podkasten, og tilføyer:

- Folk tror at sosiale medier viser nøyaktig hvordan dagen din er, når det ikke er tilfellet. Jeg kan helt bokstavelig være på løpetur i åtte timer før jeg drar ut for å spise, poste en «selfie», og så tror folk jeg bare har vært ute for å spise.

Bouchard forteller at hun har vært gjennom perioder der hun ble redd for å legge ut poster i sosiale medier, og at det hele utviklet seg til å bli bare utmattende.

PÅ VEI TILBAKE: Eugenie Bouchard har hatt et tungt år på tennisbanen der resultatene har sviktet. Men denne uka har hun vist klar framgang. Dette bildet er fra januar. Foto: Chris Symes (AP / NTB scanpix)

- Det tar helt av. Folk må innse at det en poster bare er det du velger å vise fram, og det er det som ligger der ute. Du kan leve et dobbeltliv som ingen vet noe om. Men hvis du legger ut hva nå enn du vil legge ut, så er det tydeligvis blitt hvordan livet ditt er, beskriver 26-åringen.

Hun forteller videre at hun i det siste har sluttet å bry seg. Dømmende kommentarer er ikke lenger noe tennisstjernen vil la seg påvirke av.

«Swimsuit»-modell

Sports Illustrated tok med Bouchard som en av modellene til de årlige badedraktsutgavene i både i 2017 og 2018, og tennisprofilen har seinere ikke vært motvillig til å dele bildene på sosiale medier.

Reaksjoner på både disse og andre lettkledde bilder har rent inn i hopetall, i positiv og negativ forstand.

Nå forteller hun at hun heller forsøker å ha et mer sportslig fokus på det hun deler med over to millioner følgere på Instagram og 1,6 millioner på Twitter.

Bouchard legger til at hun fortsatt er veldig stolt av bildene fra de to Sport Illustrated-utgavene. Men canadieren påpeker også at nettopp tennisen har gitt henne ekstra muligheter, som å bli kontaktet av Sports Illustrated og Vogue.

Særlig bildene fra Sports Illustrated førte til veldig mye oppmerksomhet i sosiale medier og i nyhetsbildet verden over.