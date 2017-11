Eunike sendte Karoline ut av Farmen etter intens tvekamp

Den siste av utfordrerne måtte forlate gården i søndagens episode.

Storbonde Amalie Snøløs valgte Eunike Hoksrød som førstekjempe i denne ukens Farmen-tvekamp.

Eunike valgte med Karoline Røed som sin motstander, og det hele endte i en intens tvekamp mellom de to.

Som andrekjempe kunne Karoline velge konkurransegren i tvekampen, og valgte en fysisk øvelse for å slippe unna Eunikes kunnskaper fra livet på gården. Dermed var det duket for tautrekking mellom de to.

EXIT: Karoline Røed ropte ut i frustrasjon etter at hun røk ut av Farmen.

Etter en jevn start på duellen mellom de to, fikk Eunike etter hvert overtaket. Hun sikret seg den første hesteskoen, og like etter var også den andre et faktum. Karoline kunne heller ikke hindre Eunike fra den å sikre seg den tredje hesteskoen, og dermed var Karolines Farmen-exit et faktum, til stor irritasjon for sistnevnte, som ropte ut i frustrasjon.

Eunike var på sin side tilsvarende fornøyd med seieren.

- Jeg er så sykt glad. Jeg er så glad at jeg nesten ikke klarer å smile. Tenk at jeg har vunnet en tvekamp, sa hun etter at seieren var et faktum.

- Jeg har lyst til å vinne hele dritten. Og jeg som aldri har hatt noe vinnerinnstinkt – det var så gøy å vinne nå, sa hun etter at seieren var et faktum, fortsatte tvekamp-vinneren.

Karoline var den siste gjenværende av utfordrerne på gården, og hadde en vemodig avskjed med storbonde Amalie etter at nedturen var et faktum.

INTENS DUELL: Eunike Hoksrød sendte Karoline Røed ut av Farmen etter en intens duell med tautrekking.

Amalie sikret seg for øvrig en finalekniv som følge av at ukesoppdraget på gården ble godkjent.

Mest sett siste uken