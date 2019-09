Eurovision-sjefen gir seg: - Skal bli godt å komme hjem til Norge

Eurovision-sjef Jon Ola Sand har annonsert at han takker for seg etter neste år.

Jon Ola Sand har vært direktør i Eurovision Song Contest siden 2011, men i dag annonserte han på twitter at han takker for seg etter konkurransen i 2020.

- Det siste tiåret ved den europeiske kringskastingsunionen har vært fantastisk og spennende, men det blir også godt å komme hjem, skrev han.

Når Sand kommer hjem til Norge vil han ta over en ny rolle ved hovedkontoret til NRK, hvor han vil få ansvar for kanalens nye strategi for å skape en «kraftfull, nyskapende og fremtidsrettet organisajon».

- Jeg ser fram til å begynne i NRK igjen, men har fremdeles mye arbeid å gjøre for Eurovision før den tid kommer, avsluttet han twitter-oppdateringen.

På Eurovisions nettsider utdyper Sand om avgjørelsen:

- I 20 år har jeg vært involvert i Eurovision, før som sjef for Norges deleasjon, deretter som prosjektleder i Oslo i 2010 og så som kaptein for skipet i Geneve de siste 9 årene. Rotterdam vil bli min 10. konkurranse i førersetet og det virker som et godt tidspunkt å gi staffetpinnen videre.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er godt fornøyd med å få Sand tilbake til statskanalen.

- Det er fantastisk at Jon Ola kommer hjem. Med hans bakgrunn og brede erfaring vil han bidra til å utvikle NRK som rikskringkaster og forberede oss på å flytte inn i vårt splitter nye hjem.