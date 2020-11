Eva Mendes (46) vekker oppsikt med nytt bilde på Instagram

Et bilde av superstjernen med flere nåler i halsen skaper oppsikt blant fansen.

Det er ikke uvanlig at kjendiser går til uvanlige og ukjente skritt når det kommer til skjønnhetsbehandlinger.

Blant annet skapte Kim Kardashian oppsikt da hun la ut bilder av seg selv med sitt eget blod i ansiktet, og skuespilleren Gwyneth Paltrow er kjent for diverse spesielle behandlinger.

Syv nåler i halsen

Den siste i rekken er Eva Mendes (46). På Instagram la hun torsdag ut et bilde av seg selv med syv nåler i halsen. Behandlingen kalles mono-threading, og skal bidra til å løfte og stramme opp huden.

Ifølge nettstedet International Fellowship In Advanced Aesthetic Science (IFAAS) er metoder som mono-threading, hvis utført riktig, en av de tryggeste og mest pålitelige ikke-kirurgiske prosedyrer tilgjengelig.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at bildet ble lagt ut. En fan skriver at hun føler smerte av bare å se på bildet, mens en annen skriver at hun er sjokkert.

Flere lurer også på om behandlingen er smertefull, og vil se resultatet av behandlingen.

Hun får også støtte fra flere, som skriver at de ønsker å prøve den samme behandlingen dersom den har effekt.

- Jeg trenger alle skjønnhetsbehandlinger jeg kan få! Det er så sent, og jeg føler meg som et troll, skriver en bruker.

Veldig private

40-åringen er en kjent skuespiller i Hollywood, og har blant annet spilt i storfilmene «2 Fast 2 Furious», «Hitch», og «Ghost Rider».

Mendes er gift med skuespiller Ryan Gosling (40), og paret har to barn sammen, Esmeralda (6) og Amada (4). Duoen møttes for aller første gang i 2011, og er kjent for å holde kortene tett til brystet hva angår deres privatliv.

Da paret bekreftet at de ventet sitt første barn sammen i 2014, var det flere som fikk seg en overraskelse. Før den tid uttalte Mendes gjentatte ganger at hun ikke ønsket seg barn.

- Jeg vil ikke ha barn. Jeg elsker dem, og de er så søte, men jeg er altfor glad i å sove. Samtidig er jeg engstelig for det meste, uttalte 45-åringen blant annet i 2007, ifølge Marie Claire.

