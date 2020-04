Even Kvams beskjed til «Paradise»-deltakerne før utsjekk: – Dere må få litt tv-tid dere også

Nå frykter Sandra at hun vil plages av Even Kvams heiagjeng etter valget som gjorde at han røk ut av «Paradise Hotel».

Even Langås Kvam har vært blant de mest kontroversielle deltakerne i Viaplay-serien «Paradise Hotel» denne sesongen.

Han utmerket seg da han fortalte at jobben hans var å være livsnyter, at han ligger med de fleste jenter så lenge de har puls og kan stå på to ben.

Fra første stund lovte trønderen å dra opp seertallet til TV og å spille hardt.

– Jeg synes det har vært litt labert de siste sesongene, så jeg er egentlig her for å få opp seerantallet og vise mitt flotte ansikt. Jeg vet jeg er veldig god til å lage tv, jeg er en showmann, jeg er her bare for å vise at her er jeg, fortalte Even Langås Kvam til Nettavisen like etter innsjekk.

Even Langås Kvam fra Orkanger. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

- En fordel for dere

I samme stil tok trønderen farvel med samme mynt, da han sa til de andre deltakerne:

– Det er en fordel for dere at jeg går ut, for dere må få litt tv-tid dere også.

Se Evens tordentale etter det er klart at han er ute av Paradise Hotel - i videoen øverst i artikkelen.

Even røk ut etter demonens uke inne på «Paradise Hotel». Demonens ofre skulle gjette hvilken person på hotellet som var demonens hjelper. Hvis ofrene klarte å velge riktig person, ville den ryke ut.

– Jeg merka det veldig på oppførselen til Even. Han gikk på rommet med Martin og Axel, han flirte av fuglelydene når det skulle velges ofre, og det var sånne småting som gjorde at han ble mistenkelig, forteller Sandra Lindgjerdet.

Emil mener gutta brøt regelen om å ikke snakke taktikk på mobilene deltakerne får utdelt under oppholdet.

– Martin og Even hadde skrevet en kryptert melding der forbokstaven i hver melding laget en melding hvor de spurte om Even var demonen. Han svarte med en djevel-emoji. Etter det planla de å hive Axel i buret, for å beskytte Even og få ut meg, hevder Emil.

- Var ikke så gode partnere

Til slutt var det Sandra Lindgjerdet som avgjorde det hele, etter å ha blitt presset mellom Emil og Axel som ikke ble enige om hvem som var demonen.

Emil og Axel var også demon-ofre, og tilhørte hver sin allianse inne på hotellet.

– Even og jeg var ikke så gode partnere. Jeg likte meg med Karl, og måtte tenke på meg selv, hvem jeg ville trives med. Det var jeg ærlig på med de andre også, jeg synes jeg fortjente en partner å stå med siden jeg hadde vært to ganger på solo, forteller Sandra i dag.

Likevel mente flere av deltakerne at hun valgte som hun gjorde for å redde Emil, etter at de hadde hatt en heftig natt på solo dagen i forveien. Som demonofre ville Sandra, Axel eller Emil stå i fare om de ikke klarte å gjette riktig.

– Det var et ganske åpenbart valg. Det som irriterte meg var at folk sa at hun var i midten av alliansene, men hun valgte en allianse da hun sa hun ville stå med Karl, mener Emil.

- Skjønner ikke hva du holder på med

Even derimot så sitt snitt til å skjelle ut Sandra da han røk og beskyldte henne for å velge på grunn av følelsene for Emil.

Deretter gikk han over til å fortelle om hvordan han nå skulle manipulere juryen til å ikke stemme på henne i en eventuell finale.

– Jeg vil gjerne si noe til deg, Sandra. Jeg skjønner ikke hva du holder på med. Du vingler mellom alliansene og spiller et helvetes dobbeltspill, sa Even i kveldens episode.

Han gjorde det klinkende klart at Sandra nå var på hans svarteliste.

– Du får uansett ikke min stemme i en finale uansett hvor hardt du prøver, og jeg skal hjernevaske hele juryen utenfor hotellet til å ikke stemme på deg, sa Even til Sandra.

– Det ble bare komisk. Jeg ville ikke at han skulle ryke ut, men jeg hadde egentlig ikke noe annet valg, forteller Sandra til Nettavisen.

Sandra står for valget sitt den dag i dag, selv om hun tror det ikke vil falle i god jord hos mange at hun sendte hjem Even Kvam.

– Jeg gruer meg til kommentarene fra Evens turtelduer nå. Folk som er 12-13-14 år, de forguder Even. Nesten alle kommentarene jeg får på TikTok er om Even, de skriver at det er Even Kvams hotell og Team Even, så jeg gruer meg litt til det skjer, forteller Sandra.