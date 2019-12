Even og Ruth giftet seg i 2018: - Forholdet vårt, er et prosjekt vi deler. Og vi er på samme lag

Even og Ruth er ikke redde for å leve uten hverandre, men de velger å være sammen fordi det gjør livet bedre.

Noen ganger opplever vi ting som vi vet vi vil definere livene våre. Øyeblikk hvor du parallelt med å være tilstede, går litt ut av deg selv og tenker:

Dette øyeblikket kommer jeg til å huske resten av livet.

Ruth var 21 år. Nettopp ferdig på universitetet i Manchester, fortsatt usikker på hva hun skulle gjøre med livet sitt.

Men akkurat denne kvelden var hun litt lei seg. Bestevennen Even skulle flytte hjem til Norge, og Ruth var forvirra.

Før de ble kjent, refererte Ruth og venninnegjengen til Even som «the hot guy in class». Men så ble de bestevenner. Ruth hadde dessuten kjæreste, og Even turte ikke håpe på noe mer. Så de «friendzonet» hverandre - og alle som har vært i friendzonen, vet hvor vanskelig det er å bryte ut.

Men følelsen av at de kanskje kunne vært noe mer enn venner, lå alltid under overflaten.

Siste kveld før Even skulle flytte, dro hele gjengen ut på byen. Etter baren stengte, dro de hjem til Even hvor de satt på senga og prata.

Bare de to. Men ingenting skjedde. De var jo bare venner.

- Tidlig morgen skulle jeg dra hjem, så jeg bestilte en taxi. Og nå kommer det noe som kommer til å høres veldig klisjéfylt ut, men det er helt sant...

Ruth tar en kunstnerisk pause.

- På vei ned trappa så fikk jeg et bilde av meg selv som gammel dame, og så for meg at jeg tenkte: Hva om jeg hadde kysset «the hot guy in class»?

Ruth (29) smiler når hun tenker tilbake.

- Jeg bare visste at jeg kom til å huske dette øyeblikket for alltid. Og så husker jeg at jeg var så utrolig klar over én ting: At Even kom til å bli «the one that got away»

Det blir helt stille i stua i gamlebyen i Oslo. Even og Ruth er siste par ut i artikkelserien om ekteskap, så det sier jo seg selv at Even ikke «got away». De sitter jo fremfor meg med gifteringer på.

Men Ruth er en flink historieforteller. Så jeg er overraskende spent på utfallet.

- Herregud, hva skjedde da? Gikk du opp trappa igjen?

- Ja. Jeg snudde og gikk opp trappa. Så banka jeg på døra, uten noen som helst plan. Jeg visste ikke hva jeg skulle si.

Even åpnet opp døra og så litt forvirret på Ruth - som så like forvirret ut.

- Jeg sa noe sånt som «Hei! Jeg vet ikke hvorfor jeg er her... Men kan jeg få enda en ha det-klem?»

- Og så kyssa dere?

Even og Ruth ler høyt.

- Neida, neida. Dette kunne vært et skikkelig Hollywood-øyeblikk, men du må huske at dette er virkeligheten. Så vi kom fort på at vi er klumsete, vanlige mennesker, som ikke vet hva vi skal gjøre i sånne øyeblikk, forteller Even (34).

- Så jeg ga henne en klem til. Og så dro hun.

- Når det skjedde, var det helt riktig

Det som er så fint med livet, er at det går an å ombestemme seg.

Så selv om man ikke er helt klar for å spille hovedrollen i Hollywood-øyeblikket sånn med én gang - så kan man øve seg.

Even fikk øve seg ganske mye.

Etter måneder med teksting, flørting og tydelig signal på at de begge ville ut av «friendzonen», dro Even på guttetur til England. Ruth var blitt singel for lenge siden, og begge gledet seg til å møtes igjen.

Men etter to kvelder på byen i Manchester, hvor de fortsatt ikke hadde kommet lenger enn en lang klem, endte de nok en gang opp hjemme på sofaen.

Midt på natta, bare de to - uten at noe skjedde.

Da Even, som fortsatt ikke turte å være helt sikker på at Ruth ville noe mer enn å være venner, signaliserte at han skulle legge seg, tok Ruth grep.

- Jeg tenkte: Nå er det nok. Så jeg gikk bort på sofaen og la meg oppå ham, rett og slett.

Even ler.

- Ja, hun gjorde det! Så da tenkte jeg: «Okei, nå kan jeg kysse henne». Da var det liksom ikke noen tvil. Ruth sa «herregud, endelig!», ler Even, og fortsatte:

- Og når det skjedde, så var det virkelig «the best thing ever». Det føltes helt riktig. Noe begge ville og hadde ventet på.

Ruth nikker.

- Ja, og så highfivet jeg meg selv fordi jeg hadde hooket opp med «the hot guy in class».

- Fortsatt emosjonell på flyplassen

Even flyttet til København for å ta master, mens Ruth ble boende i Manchester. Etter noen helgebesøk og en romantisk tur til Paris, var det gjort:

Det var de to.

Den 1300 kilometer lange avstanden, derimot, ble etter hvert tung å leve med.

- Jeg husker jeg hele tiden talte ned dager til vi skulle se hverandre igjen. Tiden mellom vi besøkte hverandre, var egentlig bare «tid frem til jeg så Even igjen». Ingenting annet. Bare venting, sier Ruth, og fortsetter:

- Jeg kan fortsatt bli emosjonell når jeg er på flyplasser. Fordi det var enten det lykkeligste stedet på jord - eller det tristeste.

AVSTAND: Even og Ruth hadde avstandsforhold mens Even tok master i København og Ruth jobbet i Manchester. Foto: Privat

Avstanden tvang på en måte frem en forpliktelse. Hvis ikke man bestemmer seg for å satse, blir det jo bare «verdens dyreste bootycall», som Even sier.

Så de bestemte seg for å satse. Avgjørelsen var ikke vanskelig å ta.

- Når du er nyforelsket og ung, så går du ganske langt for den du vil være sammen med. Vi var forpliktet til hverandre. Ruth var den jeg ville ha. Jeg var veldig tiltrukket og fascinert av henne, og samtidig var hun bestevennen min, sier Even.

Misunnelse

Ruth flyttet til København, men det ble ikke helt som de hadde håpet på.

- Jeg flyttet like før vinteren slo inn, og det var tabbe nummer én. Og så slet jeg veldig med å finne jobb, så jeg satt mye i leiligheten og ventet på Even. Egentlig synes jeg København er en veldig fin by, men det spiller ingen rolle hvis du ikke har det bra, sier Ruth.

Så snart Even var ferdig med studiene, foreslo han at de skulle flytte til Norge.

Ruth var i tvil. Ikke fordi hun var usikker på Even, men fordi hun var usikker på om livet i Norge kom til å bli noe særlig bedre enn i København.

Men hun ble med - og hun ble raskt positivt overrasket. Ruth fikk jobb og venner, og i løpet av noen måneder forsto hun mesteparten av det Evens venner og familie snakket om.

Hun følte seg inkludert, velkommen og heldig. Samtidig følte hun seg utenfor, alltid som «en utlending» og misunnelig.

Misunnelig på Even, som fikk ha venner og familie i umiddelbar nærhet, mens hun måtte ta til takke med å se sine nærmeste noen få ganger i året - kanskje resten av livet.

- Det kan jeg fortsatt kjenne på. Men jeg vet at hvis jeg snur meg til Even og sier at jeg vil flytte hjem, så har han den samtalen med meg. Og det er viktig! Hvis jeg følte at vi måtte være her fordi han bestemte det, så ville det vært noe helt annet.

Alltid hjemme

Da Ruth begynte å hinte om bryllup, ble Even overrasket.

- Ruth er så moderne og liberal på alle måter, så jeg skjønte ingenting da hun plutselig ville gifte seg, minnes Even.

Etter noen runder med seg selv, samt en episode hvor en noe beruset Ruth kom hjem og ropte «NÅR SKAL DU EGENTLIG FRI?», bestemte Even seg for å kjøpe ringer.

- Du tar noen sånne valg i et forhold, hvor du skjønner at dette er såpass viktig for den andre parten at du bare gjør det.

For Ruth, handlet det mye om muligheten til å samle venner og familie til fest. Det var viktig for henne, siden alle hennes nærmeste var langt unna.

- I dag skal man jo gjøre så mye ut av frieriet og jeg hadde så mange store ideer. Men så kjøpte vi hus sammen, og jeg bestemte meg for å gjøre det mens vi var ute og gikk tur i nærområdet.

Til tross for utallige hint og oppfordringer om å fri, ble Ruth både overrasket og nervøs da øyeblikket kom. Med utsikt over Oslo, byen de hadde greid å skape et hjem i, gikk Even (endelig) ned på kne.

Den 26. mai 2018 - foran femti av sine aller nærmeste - sa de ja til hverandre for alltid.

SAMLET VENNER: Ruth hadde veldig lyst til å gifte seg fordi hun ønsket å samle venner og familie i ett rom. Foto: Privat

Evens forlover ga en tale de begge husker godt, hvor han sa noe de har reflektert over i ettertid:

«Når du vokser opp, er hjemmet ditt det viktigste i livet. Så flytter du hjemmefra og begynner å lete etter et nytt hjem. Og hver gang jeg besøker Ruth og Even, uansett hvor de har bodd, så har jeg følt at de er hjemme.»

- Vi har kanskje hatt problemer rundt oss, og vært usikre på jobb, penger og slike ting. Men det er bare detaljer, egentlig. For oss to, det at Even og jeg skal være sammen, det har jeg alltid vært sikker på, sier Ruth.

- Et heldig sammentreff

Når vi sitter i sofaen hjemme hos Ruth og Even, er Ruth høygravid. Nå som intervjuet er publisert, er babyen kommet. Familien har gått fra to til tre.

Ruth og Even er det siste paret i ekteskapsserien, hvor målet mitt har vært å finne ut hvorfor vi velger hverandre.

Og mens de andre ekteparene, som giftet seg for minst ti år siden, kunne fortelle om hvordan livet som ektepar har vært, kan Ruth og Even kun redegjøre for de første månedene av det som skal bli et langt liv sammen.

Mer interessant er det derfor å snakke om forventninger.

- Føler dere at dere er godt rustet for å takle livets utfordringer sammen?

- Ja, svarer Ruth - relativt raskt.

- Forholdet vårt er et prosjekt vi deler. Og vi er på samme lag. Jeg tror vi kommer til å møte mange utfordringer, både som foreldre, men også som par som kommer fra to ulike land.

GODT RUSTET: - Jeg tror vi kommer til å møte mange utfordringer, både som foreldre, men også som par som kommer fra to ulike land, sier Ruth.

Even nikker.

- Men vi har en vilje til å kommunisere, til å ha vanskelige samtaler, være åpne og tolerante med hverandre, sier han.

De høres kloke og reflekterte ut. Så hjelper det sikkert litt at begge har studert psykologi, og at Even jobber som psykolog i dag.

- Vi lærer jo fortsatt hva kjærlighet er. Det er en aktiv forpliktelse, og du må hele tiden jobbe med forholdet. Du kan ikke bare si at du har forpliktet deg, du må aktivt vise det hele tiden - gjennom ord og handlinger.

- Tror dere at det finnes bare én person for alle?

- Nei, nei, nei. Det finnes mange fisk i havet. Dette var bare et heldig sammentreff, sier Even, og legger til:

- Men det handler om forpliktelse. Du velger ikke hvem du får følelser for, men du velger hvem du forplikter deg til.

Tillate seg tankeeksperiment



Overbevisningen om at man skal dele hele livet med den man har giftet seg med, er de ikke alene om.

- Svært få par gifter seg og tenker at de snart skal gå fra hverandre. Hvorfor kommer akkurat deres forhold til å vare?

- Fordi vi fortsetter å velge hverandre. Fordi det et aktivt valg. Even kan når som helst gå fra meg, finne en annen, få sommerfugler i magen igjen og oppleve den spenningen. Men han velger å våkne ved siden av meg hver eneste dag, sier Ruth.

EKTEPAR: Even og Ruth giftet seg i mai 2018. Foto: Privat

- Er dere redde for at en av dere skal finne en annen?

- Nei, men vi snakker en del om det. Vi snakker om å tillate seg tankeeksperiment, hvor man mentalt tar et valg som går på bekostning av vårt forhold. Som å forelske seg i en annen. Eller å flytte tilbake til England. Slike tankeeksperiment ufarliggjør det, og så kjenner jeg etterpå at jeg helst vil være med Even, sier Ruth.

- Ja, vi er ikke redde for å være uten hverandre. For det kunne vi nok vært. Men vi velger å være sammen fordi det gjør livet bedre. Ruth gjør livet mitt bedre, legger Even til.

- Glad jeg tok sjansen

Ruth og Even har oppnådd det mange single leter etter: At begge føler at de har scoret litt utenfor sin egen liga.

- Når vi er ute med venner så ser jeg på ham fra andre siden av rommet og tenker «jeg er heldig». Even er så åpen og glad, han får alle til å føle seg bedre. Og så får han meg til å føle meg morsom, sier Ruth.

- Er det derfor du valgte ham?

- Jeg valgte ham fordi han får meg til å føle meg uovervinnelig. Fordi han alltid får meg til å le og fordi han alltid har ryggen min. Uansett hva jeg gjør så vet jeg det: At Even er der for meg.

Even smiler.

- Jeg valgte Ruth fordi ingen andre aksepterer meg på den måten hun gjør. Hun aksepterer hele meg - selv når jeg ikke gjør det selv, sier Even.

- Dere beskriver nå de to grunnleggende behovene i et parforhold: Behovet for bekreftelse og behovet for nær tilknytning. Men det visste dere kanskje, siden dere har studert psykologi...

Even og Ruth ler.

- Nei! Betyr det at vi består? ler Ruth.

- Dere består.

Intervjuet er over, kaffekoppene tomme og høygravide Ruth mener selv at hjernen hennes også er tom.

- Det øyeblikket i trappa, tenker du ofte på det ennå? Selv om han ikke ble «the one that got away»?

- Ja. Bare at når jeg nå blir hun gamle dama, så slipper jeg å angre meg på at jeg ikke tok sjansen. I stedet kan jeg glede meg over at han er der. At jeg valgte ham.