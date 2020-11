Eventyrer Jens Kvernmo klarer ikke å flørte: – Tunga mi bare hovner opp

Den single eventyreren er ikke like erfaren med kvinner som han er med friluftsliv.

Eventyrer og friluftsmann Jens Kvernmo (34) har god erfaring og kunnskap om både tur, jakt og hundehold, men på damefronten har han imidlertid ikke like god selvtillit.

TV-profilen har vært å se i NRK-serien «Jens i Villmarka» over tre sesonger hvor han sist tok med seg TV-seerne til Canada. Fredag gjester han «Lindmo» for å snakke om turen han nylig kom hjem fra, der han var borte i over ett år.

Se video øverst i saken: – Tunga mi bare hovner opp

Underveis på turen hadde han nære møter med både urbefolkning og ville dyr, og 34-åringen kan nok trygt sies å ha opplevd mer enn de fleste. Noe han derimot ikke har like god peiling på som livet i naturen, er flørting, avslører han.

Les også: Fansen jubler over Jennifer Lopez' nakenbilde

– Undereksponert for kvinner

Kvernmo gjester «Lindmo» sammen med artisten Sebastian Zalo (23), som forteller om sitt nære forhold til moren.

Eventyreren har på sin side aldri vært noe særlig eksponert for kvinner i oppveksten eller livet generelt, sier han.

– Jeg mistet moren min da jeg var syv, og farmoren min samme året. Og jeg vokste opp på bygda med mange gutter, jobbet i Forsvaret i noen år, jobbet i Nordsjøen... Så jeg har vært rimelig undereksponert for kvinnfolk, tror jeg man kan si, forteller Kvernmo til programleder Anne Lindmo (50).

Les også: Hertuginne Meghan mistet sitt ufødte barn

Ifølge Kvernmo selv har dette ført til at han er veldig sjenert rundt det motsatte kjønn.

– Jeg er jo ungkar, så jeg er helt håpløs med kvinnfolk. Fullstendig håpløs. Jeg er så sjenert, det er helt forferdelig.

Drømmer om turisthytte-møte

Kvernmo er altså singel, og sjenansen hjelper ikke akkurat når han eventuelt kunne tenke seg å flørte.

Som regel tilbringer 34-åringen tid i fjellet helt alene i flere måneder, og da er det heller ikke så lett å potensielt møte en partner. Kvernmo har likevel et scenario han drømmer om:

Å møte en dame på en turisthytte.

Se utdrag fra «Lindmo»-besøket i videoen øverst i saken!

Hvordan han eventuelt skal sjekke opp en potensiell flørt vet han derimot ikke, da det byr på enkelte utfordringer.

Se hva som skjer når Kvernmo prøver å snakke med damer i videoen øverst i saken!

Reklame Black Friday: Her får du oversikt over alle salgene