Ex on The Beach – Afterski bytter ut strand med hytte

Kommende sesong av «Ex on The Beach» preges av koronaviruset.

– I «Ex on The Beach – Afterski» er hotte, single og eventyrlystne jenter og gutter klare for å sette fyr på det norske hyttefeltet, opplyser Discovery i en pressemelding lørdag.

Strand og snorkling byttes ut med snø og sauna:

– Vi har med stort hell utvidet Ex-universet med Oslo-serien «Ex and The City», og har i lang tid vurdert å se på nye måter å løse selve flaggskipet på også. Reiserestriksjoner og korona tvinger oss til å tenke nytt, men det ga oss også en anledning til å teste ut vinter-versjonen av «Ex on The Beach – Afterski». I USA gjorde de dette i fjor, og jeg tør påstå at deres Love on The Peak har blitt et episk stykke reality-TV, sier Magnus Vatn, programdirektør i Discovery Networks.

I «Ex on The Beach – Afterski» blir åtte single menn og kvinner sendt til en luksushytte i Norge for å feste, flørte og date. Men gammel moro lurer i fjellheimen, og deltakernes eks-kjærester suser én etter én ned nysnøen for å kræsje afterski-festen. Noen er ute etter hevn, andre søker ny gnist i gamle følelser – felles for dem alle er at de ikke går av veien for litt drama.

– Man trenger ikke nødvendigvis palmer og bølgeskvulp for å sette følelsene i sving, og med «Ex on The Beach – Afterski» kommer vi til å vise at man faktisk ikke trenger stranda for å lage strand-reality, heller. Dette blir en sesong blotta for superundertøy, men proppfull av fartsfylte dates og nye vrier fra den fryktede padden. Om det blir snøballkrig eller engler i snøen vi til slutt får se, vil tiden vise, sier Vatn.