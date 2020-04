«Ex on the Beach»-Henrik avslører ny kjæreste

- Han er helt perfekt, sier Henrik Borg Elverjords nye kjæreste.

I Nettavisen podkasten SCHENDIS avslørte den tidligere «Ex on the Beach»-deltakeren Henrik Elvejord Borg at han hadde fått seg ny kjæreste.

Den gang holdt han kortene tett til brystet om hvem den nye romansen er.

- Det kommer for en dag, sa han i podkasten den gang.

Kjæreste med svensk youtuber-stjerne

Søndag morgen tar imidlertid Elvejord Borgs nye kjæreste bladet fra munnen og avslører at de er blitt kjærester via sin Youtube-kanal.

På Youtube-kanalen til Elvejord Borgs nye kjæreste, den svenske influenseren og realitystjernen Lisa Anckarman, forteller Anckarman at hun tok kontakt med Elvejord Borg på Instagram etter at hun hadde sett ham i den første sesongen av realityprogrammet «Ex on the Beach».

- Han fikk meg til å le hele tiden, jeg bestemte meg for å skrive til ham, forteller hun på Youtube.

- Han er perfekt

Siden den første meldingen på Instagram har forholdet utviklet seg gradvis og Anckerman beskriver forholdet de har til hverandre nå som perfekt.

- Det er vi to, sier hun i videoen.

- Han er perfekt, og jeg vil vise han frem overalt, fortsetter hun.

FORELSKET: Henrik Elvejord Borg og hans nye kjæreste Lisa Anckarman. Foto: Privat

Sammen etter en måned

Til Nettavisen forteller Elvejord Borg at han først ikke visste hva han skulle gjøre da han så at han hadde fått en melding fra Anckarman på Instagram.

- Hva skal man tenke når man får en melding av den vakreste dama du har sett i ditt liv, sier han.

- En ting er jo utseende, men det ble bare bedre og bedre etter hvert som vi snakket også, fortsetter han.

Ifølge Elvejord Borg snakket de sammen på telefon hver dag i noen uker før han valgte å dra til Sverige for å møte henne for første gang.

- Jeg dro over og var der et døgn. Jeg fant fort ut at jeg likte henne veldig godt. Det ble naturlig at det ble oss. Det tok vel litt over en måned før vi ble kjærester, sier han.

Ville være forsiktig

Grunnen til at Elvejord Borg og Anckarman ikke ønsket å gå offentlig med forholdet med det første var fordi de ønsket å være sikre på at dette var det riktige.

- Man vil kjenne at ting er rett også har jeg ikke hatt det største behovet for å være så privat i offentligheten. Jeg har erfaring med at ting fort kan skeis. Så vi måtte føle oss litt frem. Vi er begge offentlig personer, så vi måtte ha en slags strategi når vi skulle gå ut med noe så personlig, sier Elvejord Borg.

Henrik Elvejord Borg var som kjent i et forhold med «Skam»-stjernen Ulrikke Falch. Et brudd som fikk mye offentlig interesse.

Vil flytte til Sverige

Helt siden Henrik Elvejord Borg og Lisa Anckarman ble kjærester har Elvejord Borg stort sett oppholdt seg i Sverige der Anckarman bor.

- Det blir nok å flytte til Sverige. Nå har jeg bodd her en måned. Mesteparten av min tid bruker jeg med Lisa, så det det blir naturlig. Jeg trives veldig godt her også, sier Elverjord Borg til Nettavisen.

På grunn av koronaviruset har ikke paret fått møtt hverandres familier ennå, men Henrik Elvejord Borg forteller at de har hatt flere hyggelige FaceTime-samtaler med familiene.

- Hun er godkjent, ler han.