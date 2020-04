«Ex on the Beach»-Øystein etter rumpestunt: – J**lig feil måte å vise det på

Bergenseren lagde show ved å putte en flaske opp i rumpa på «Ex on the Beach», men synes opptrinnet ble feil fremstilt på TV.

«Ex on the Beach» er kjent for å skape overskrifter med sine drøye scener og utspill. Denne ukas episode av realitykonseptet er likevel noe litt utenom det vanlige. Og det er det bergenseren Øystein Lihaug Solberg (23) som står for.

Ikke bare ser det ut til at han har sjokkert seerne med sitt elleville rumpestunt, men inne på villaen er det flere av deltakerne som virkelig får seg et sjokk.

For mens Lihaug Solberg og noen andre deltakere står og tøyser i villaens lounge, drar 23-åringen spøken tilsynelatende litt for langt og dytter tuppen på en glassflaske flere centimeter opp i rumpa.

De andre deltakere reagerer med sjokk og vanntro.

– Han er en psykopat, ler «Ex on the Beach»-deltaker og tidligere «Paradise Hotel»-deltaker Mario Riera, mens de andre står og måper over bergenserens stunt.

Øystein: – Ble oppfordret til det

Til Nettavisen forklarer Øystein at stuntet fant sted etter en kveld med mye god drikke.

– Det var en liten julefinger og det var for tv sin skyld, selv om det sikkert er mange som synes det er ekkelt også.

I episoden fremstår det som at stuntet er noe Øystein selv har funnet på, og som de andre deltagere synes er drøyt. Den fremstillingen kjenner ikke Øystein seg igjen i.

– Det var de andre som oppfordret meg til å gjøre det, men på tv så virker det som det var 100 prosent min idé. Når du ser det ferdige klippet virker det som om bare jeg gjør det og at de reagerte med at det var ekkelt, forklarer Øystein.

Det reagerer han på i dag.

– Jeg synes det var en jævlig feil måte å vise det på. De burde vist alt som skjedde, at de andre mente det var en morsom idé og at jeg ble oppfordret til det, så kunne de få slenge skit etterpå. Nå virker det som om jeg bare vil gjøre det selv om de andre synes det er ekkelt.

– Lager bra TV der inne

Likevel har ikke 24-åringen fått noen negative kommentarer på sosiale medier etter at stuntet ble vist.

– Det har overraskende nok ikke vært noe negativt. Jeg får mye positive tilbakemeldinger om at folk digger meg fordi jeg er den jeg er og tør å by på meg selv og at jeg er den som lager bra TV der inne, forteller Øystein.

Dagen derpå husket han ikke så godt akkurat hva det var som hadde skjedd, og måtte minnes på hendelsen av kjæresten Linn Wøyen Lenes, som han møtte inne i villaen.

– Dagen etter hadde jeg et lite glimt av det da Linn fortalte det til meg. Jeg hadde ikke vondt eller noe, for den gikk ikke langt inn i ræva, det var såvidt inn, ler han.