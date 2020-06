«Ex on the Beach»-Øysteins alterego gikk kjæresten på nervene: - Denne gang lo jeg faktisk

Her er høydepunktene fra årets «Ex on the Beach».

Årets «Ex on the Beach» har, som de to tidligere sesongene, ikke akkurat gått ubemerket hen.

Sjalusi, sex-skandaler og sjokkerende rumpestunt er det som har preget sesongen, men kanskje mer enn noen gang har også romantikken blomstret blant deltakerne.

Etter å ha vært innelåst i villaen i over en måned, ble den siste episoden av sesong tre av «Ex on the Beach» vist på TV denne uken. Der fikk deltakerne festet sammen en siste gang i Brasil, og seerne ble nok en gang vitne til Øystein Lihaug Solbergs alterego, Per Ivar.

Først måtte han bare få tillatelse fra kjæresten.

Fikk lov av kjæresten

Gjennom sin deltakelse i realitykonseptet har nemlig Lihaug Solberg sjokkert med sitt helt spesielle engasjement, til tider sjokkerende ordforråd og ikke minst sitt mye omtalte rumpestunt.

I Nettavisen-podkasten «SCHENDIS» kunne deltakerne også røpe at Lihaug Solberg kunne tilby enda flere sjokkerende scener, men scenene er blitt klippet vekk etter at produksjonen måtte gripe inn.

Kjæresten Linn Wøyen Lenes har gjennom sesongen forsøkt å forhindre alteregoet til Lihaug Solberg, men denne gang lot hun være.

- Det var aller siste kveld, så da lot jeg han få lov, ler Wøyen Lenes og fortsetter:

- Jeg har ikke ledd en eneste gang av de tidligere episodene der Per Ivar trår frem i lyset, men nå lo jeg faktisk.

Ifølge Lihaug Solberg var dette en vanlig dag på byen for Per Ivar.

- Det var god stemning. Det var ikke noe annet enn det Per Ivar er. Det er sånn det skal være på fest, humrer han.

- Sliten og lengtet hjem

Til tross for at deltakerne er enige om at sesongens siste fest var en suksess, legger de ikke skjul på at det var deilig å endelig å slippe ut av villaen.

- Det var veldig blandede følelser da vi fikk den aller siste meldingen fra iPaden. Jeg var så sliten på det tidspunktet, og ville hjem. Samtidig ville jeg ikke forlate villaen, forteller Wøyen Lenes til Nettavisen.

Ifølge Mario Riera, som tidligere har vært med i «Paradise Hotel» og dermed har god erfaring med realitykonseptet, ventet alle på at den siste meldingen om å kunne få reise hjem skulle komme.

- Vi begynte å kjede oss litt, og jeg tror alle var ganske klare for å reise hjem. Men det er vel vanlig, sier han til Nettavisen.

Tjent mye på deltakelsen

Tross hjemlengsel er det likevel få som angrer på deltakelsen i «Ex on the Beach» i dag. Flere av årets deltakere har ikke lagt skjul på at agendaen bak deltakelsen har handlet om selvpromotering og eksponering.

Ariel Søyland, som ble sendt hjem tidligere i sesongen, kunne fortelle tidligere i år, da Nettavisen møtte deltakerne i Brasil, at hun deltok kun for business.

- Jeg ble spurt om å delta, men jeg tenker det er bra for business. Jeg jobber som modell og da tenker jeg flere følgere, flere jobber og mer penger, uttalte Søyland den gang.

I dag kan hun fortelle at alt har gått etter planen.

- Jeg har merket at jeg blir booket mye mer til jobber i Norge. Å være med på TV er nok alltid positivt for oss som driver med blant annet sosiale medier, sier hun.

For John Sammol Kemi, som i januar kunne fortelle til Nettavisen at «Norge trengte en som ham på TV», har også «Ex on the Beach»-deltakelsen satt fart på kjendistilværelsen han alltid har drømt om.

- Jeg har kommet godt i gang med Instagram og TikTok. Jeg jobber med mye forskjellige ting nå, og skal blant annet komme ut med sang snart - den kommer rundt midten av juni. Det blir noe Norge aldri har sett maken til, sier han, uten å røpe noe mer.

Andre har derimot fått kjenne på kjendistilværelsen på en litt annen måte. Trønderen Remi Amundø kan blant annet fortelle at han har fått flere forespørsler utenom det vanlige.

- I introen min med Dagbladet (før innspillingen startet, journ. anm.) spurte de meg om det kunne bli noe klining med gutter, og jeg sa: «Det kan jo skje der inne». Så en kar tilbød meg 20.000 for å kline, men det takket jeg fint nei til. Ellers går det mye i folk som vil gå på date eller spør meg om når vi skal gifte oss, forteller Amundø og røper at han vært på date med noen fans uten at det er blitt til noe mer.

For Øystein Lihaug Solberg sin del, som før deltakelsen hadde en stor drøm om å bli skuespiller, har allerede ballen begynt å rulle.

- «Ex on the Beach» har hjulpet meg. Jeg er ikke ferdig på skjermen helt ennå. Jeg kan ikke si så mye, men jeg dukker opp igjen om noen måneder, sier han uten å røpe så mye mer.

