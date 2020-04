«Ex on the Beach»-Pernilles upopulære valg ender i tårer: - Jeg ble litt sjalu

- Jeg tror han hadde mer følelser for meg enn han turte å innrømme, sier Pernille Gagnaas til Nettavisen.

De siste dagene har det oppstått en intern kamp mellom Mario Riera (22) og Daniel Louis (27) om å vinne Pernille Gagnås' (21) gunst inne på «Ex on the Beach»-villaen.

Selv har Gagnås gitt uttrykk for at hun har et godt øye til dem begge, men da det plinger i den mye omtalte iPaden og gir 21-åringen muligheten til å velge med seg en person hun skal dele villaens suite med, er det flere som får hakeslepp.

- Det var opplagt at jeg skulle velge enten Mario eller Daniel, men det gadd jeg ikke være med på. Så da valgte jeg heller Christian, forteller Gagnås til Nettavisen.

Gågnås sitt valg vekker mildt sagt oppsikt blant de andre deltakerne, spesielt Riera som ikke legger skjul på at han er skuffet over Gagnås sitt valg og forsøker å henge henne ut på ulik vis.

IKKE GODT TATT I MOT: Mario Riera og Daniel Louis reagerte sterkt på Pernille Gagnås' valg om romkamerat. Foto: Discovery

- Dårlig oppførsel

Gågnås forsøker gjentatte ganger å forklare seg overfor Riera, men når ikke frem.

I stedet setter han blant annet gang i gang en lek der han forsøker å få henne til å innrømme at hun ikke er et ærlig menneske.

- Det var så barnslig oppførsel. Jeg ble så frustrert fordi verken Mario eller Daniel lot meg snakke ferdig. I stedet satt de der å harselerte med meg, og når jeg er full og ikke føler meg forstått så reagerer jeg med å gråte, forklarer Gågnås til Nettavisen.

Til tross for dramatikken som oppstod etter Gågnas' upopulære valg, angrer hun ikke på avgjørelsen i dag.

- De oppførte seg rett og slett dritt mot meg, og det bare understreket at jeg hadde valgt riktig. Spesielt etter at jeg til slutt fikk tatt en prat med ham, sier Gagnås og fortsetter:

- Handler om å pule

På tomanshånd forteller Riera til Gågnas at han følte at hun tullet med følelsene hans, og at han ikke kjøpte argumentet med at hun valgte Christian Brennhovd bare for å ha det gøy med ham.

- Suiten er noe romantisk, og da er det naturlig å velge noen du er seksuelt tiltrukket av, ikke den man er best venn med, sier Riera til Gagnås under episoden.

Når Gågnas spør Riera om deltakelsen i «Ex on the Beach» kun handler om å ha sex med flest personer, svarer han føglende:

- Det handler om å ha det mest mulig morsomt, som å pule.

- Blir blåst opp

Til Nettavisen forteller Riera at han selvsagt ikke mente at deltakelsen kun handler om å ha sex med flest personer, og innrømmer at reaksjonen hans kanskje var litt i overkant dramatisk.

- Greia var vel at jeg var så sikker på at hun skulle velge meg eller Daniel. Så det handlet vel mer om bitterhet. Ting blir også veldig forsterket der inne, og ting som man vanligvis ikke reagerer på hjemme blir veldig stort inne på villaen, forklarer Riera til Nettavisen.

Likevel hevder Riera at det ikke handlet om at han egentlig var forelsket.

- Jeg var ikke forelsket i Pernille, men hun var den jenta der inne jeg var mest interessert i. Så jeg ble vel litt sjalu.

Angrer ikke

I ettertid innrømmer Riera at reaksjonen hans kanskje var unødvendig. Likevel angrer han ikke på oppførselen sin.

- Det var kanskje litt barnslig av meg, men det var slik det ble med mye promille. Jeg ser nå at hun tok det valget for verken å såre meg eller Daniel, men jeg angrer ikke på oppførselen min, sier Riera.

- Det handler som sagt ikke bare om å pule, men suiten skal jo være med en du har et ekstra øye til.

Til Nettavisen kan både Mario Riera og Pernilla Gagnås avsløre at det ikke er noe romantisk musikk mellom de to deltakerne i dag, men at de er gode venner.