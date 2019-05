Eyolf Dale & André Roligheten: «Departure»

«Departure» heter Eyolf Dale og André Rolighetens fjerde utgivelse som duo. Jeg opplever den mer som en ankomst.

Samarbeidet og ikke minst vennskapet mellom de to Skiensgutta Eyolf Dale (34) og André Roligheten (34) går langt, svært langt tilbake. Vi snakker om ikke på fødestua så i alle fall i barnehagen.

Duoen Albatrosh, som platedebuterte for ti år siden med «Seagull Island», tok kongeriket med storm og turnerte i stor grad også rundt om i Europa. Nå er bandnavnet lagt bort for at publikum i større grad skal kunne oppleve de tos unike musikalske personligheter og sikkert også for at de to kunne starte med blanke ark på det engelske selskapet Edition Records.

Begge to har markert seg kraftig i en rekke andre sammenhenger de seineste åra, blant annet i Dales oktett Wolf Valley og sammen med en annen fra Skiensmafiaen: Gard Nilssen´s Acoustic Unity. Det er nok noe av grunnen til at duosamarbeidet har blitt liggende på is i det siste, men at det har ligget i bakhodene er «Departure» et strålende eksempel på.

All musikken her er skrevet av de to, enten hver for seg eller sammen. I tillegg er det mulig å gjenkjenne spor av «Autumn in New York» underveis også. Det de to forteller oss er at her er den musikalske og personlige kjemien og empatien et godt stykke utenom det vanlige - slik det gjerne er mellom barndomsvenner.

Pianisten Dale og tenorsaksofonisten og klarinettisten Roligheten snakker det samme melodiske og poetiske språket og der den ene lanserer en idé, tar gjerne den andre over og fullfører den nesten på et telepatisk vis.

Her føres det eleverte samtaler mellom likeverdige kamerater og vi snakker om samtaler på et høyt intellektuelt nivå. Musikken er vakker, utfordrende og totalt unik. Eyolf Dale og André Roligheten forlenger reisa til Albatrosh på best mulig vis.

