Fagfolk bekymret over økt Viagra-bruk blant friske menn: - Til slutt greier du ikke å få ereksjon uten Viagra

De færreste nordmenn popper Viagra i samme tempo som gutta i «Exit», men faktum er at Viagra-bruken faktisk går opp - og fagmiljøet er bekymret.

Det er vanskelig å ikke bli nysgjerrig når NRK frister med et innblikk i finanselitens miljø, en hverdag de fleste av oss kun tar del i fra sofakroken.

TV-serien »Exit» er riktignok fiksjon, men store deler av manuset er basert på faktiske hendelser, så helt fjernt fra virkeligheten er det ikke. De ulike scenene er hentet direkte fra fire virkelige menn i finansmiljøet i Norge, hvis liv er preget av vill festing, sex, jobb og mye penger.

For å kunne være «helt om dagen, helt om natta», ruser de seg på kokain. Og for å kunne prestere i senga med høy promille og stigende rus, tar de Viagra. Tilsynelatende i stort omfang.

HEFTIGE SCENER: I NRK-serien «Exit» popper rollefigurene Viagra og snorter kokain om hverandre. I virkeligheten er nok det relativt uvanlig, men faktum er at Viagra-bruken faktisk øker - og etter nyttår blir legemiddelet enda enklere å få tak i. Foto: Freemantle/NRK

Ereksjonen hemmes av kokainbruk

Det er nok få nordmenn som popper potensmiddel for å ha vill sex med prostituerte på en helt vanlig onsdag, men NRK-serien er som kjent basert på virkelige hendelser, så kanskje er det mer utbredt i enkelte miljø?

Lege Franck Sky, spesialist på mannehelse og medisinsk ansvarlig i Colosseum Mann, er ikke fremmed for at viagra og andre lignende medikamenter brukes sammen med rus. I hvilke mijø dette forekommer, kan han ikke uttale seg om.

- Det samme gjelder andre rusmidler, som alkohol, heroin og marihuana, som også nedsetter ereksjonen, sier Sky til Nettavisen.

Sky refererer til en undersøkelse som viste at totalt ni prosent av norske menn som ikke har ereksjonssvikt, likevel har prøvd ereksjonsmedikament.

- Jeg har ingen problemer med å se for meg at Viagra blir hyppigere brukt i miljøer hvor det også forekommer rus. Ereksjonen blir hemmet av rusmidler og da oppstår behovet for å stimulere med et medikament som Viagra, sier Sky.

LEGE: Franck Sky er spesialist på mannehelse og kritisk til at Viagra snart blir tilgjengelig reseptfritt. Foto: Colosseum Mann

Blir tilgjengelig reseptfritt

Vi har ingen nye tall på nøyaktig hvor mange norske menn som bruker Viagra, men det vi vet er at bruken går opp - spesielt blant unge menn.

Blant menn i alderen 15-29 år, har bruken økt kraftig de siste ti årene, ifølge tall fra Reseptregisteret. Hele 3315 menn under 30 gikk til anskaffelse av reseptbelagt potensmiddel i 2018.

Det er ingen grunn til å tro at bruken vil minke etter nyttår. Da blir Viagra nemlig tilgjengelig over disken på apoteket, helt reseptfritt.

Fagmiljøet er kritiske.

- Det er en svært dårlig idé å gjøre Viagra reseptfritt. Hvis du er over 18 år og vil ha Viagra, kan du altså hente det ut ved å fylle ut et enkelt spørreskjema. Det er bekymringsverdig, sier Tore Holte Follestad til Nettavisen.

Han er leder i Norsk forening for klinisk sexologi og assisterende daglig leder på Sex og samfunn-klinikken.

Tar man Viagra i kombinasjon med annen medisin, kan det gå hardt utover hjertet. På apoteket får man spørsmål om hvorvidt man går på andre medisiner, men trenger ikke fremlegge bevis på at det du sier faktisk stemmer.

Fagfolk frykter at mange, spesielt unge, menn vil svare nei på alle risikospørsmålene fordi de så gjerne vil få bukt med ereksjonsproblemet - selv om det innebærer å lyve. Fastlegene vil heller ikke bli orientert om at pasientene mottar Viagra over disken på apoteket.

- Du kan potensielt dø av å ta Viagra i kombinasjon med ulike legemidler, advarer Follestad.

SEXOLOG: Tore Follestad i Sex og samfunn oppfordrer menn med ereksjonsproblemer til å ta kontakt med lege eller sexolog i stedet for å ta ut Viagrapiller på apoteket. Foto: Sex og samfunn

Fare for liv er imidlertid ikke den eneste bekymringen i fagmiljøet.

Fordi menn nå kan få tilgang på Viagra uten å måtte innom fastlegen, vil de faktiske årsakene bak erosjonsproblemene kanskje aldri bli kartlagt.

- Når det gjelder unge menn, så er det svært få som har somatiske (fysiologiske, jorun. anm.) bak ereksjonsproblemene. For de fleste handler det heller om prestasjonsangst eller andre psykiske tilstander som gjør at de ikke får ereksjon, og hvis du gir dem Viagra kan problemet bare forverres - spesielt over tid, sier Follestad.

Dreper utbredt Viagra-myte

Mange tror at det å ta en Viagra-pille, er det samme som å trykke på en knapp. Vips så blir penis hard og, ikke nok med det, ereksjonen varer lenger - kanskje til og med etter man har fått orgasme.

Det stemmer forsåvidt, men det mange ikke vet, er at noe må være på plass for at Viagra i det hele tatt skal fungere, nemlig sexlysten.

Hvis man ikke har faktisk lyst på sex, så hjelper det ikke med Viagra.

For å kunne forstå fullt ut hva Follestad mener med at Viagra-bruk kan forverre ereksjonsproblemene for mange, må vi kjapt forklare hva som egentlig skjer i kroppen når man får ereksjon.

Hvis man får lyst på sex av mentale årsaker, som lukter, syn eller bevegelser og eller berøring så frigjøres nitrogenoksid. Det setter i gang en mekanisme som gir kalsiumendringer i cellen, som gjør at glatt muskulatur ved svamplegemene slapper av og blod strømmer inn i svamplegemer.

Penis har tre svamplegemer, som alle fylles med blod. De to øverste svamplegemene har ikke-elastiske hinner, som skaper kompresjon av venene slik at blodet ikke går tilbake.

Systemet har imidlertid bremser, som virker gjennom PDE5 isoemzymer, slik at ereksjonen ikke blir for voldsom. Har man imidlertid problemer med ereksjonen, kan det være lurt å sette disse bremsene litt ute av spill, slik at ereksjonen oppstår - og vedvarer - lettere.

Viagra inneholder såkalte PDE5-hemmere, som gjør akkurat dette: Hemmer bremsene slik at det blir enklere å få ereksjon.

- Men utgangspunktet for enhver ereksjon, må være sexlyst. Når det gjelder prestasjonangst, som kanskje er den vanligste årsaken til ereksjonsproblemer, så vil ikke det nødvendigvis ta bort sexlysten. Altså vil Viagra kunne fungere der og da, men hva skjer den dagen du ikke lenger har Viagra? spør Sky, og fortsetter:

- Til slutt havner du i en situasjon hvor du ikke kan få ereksjon uten Viagra. Det gjør noe med deg mentalt, hvor du blir en slags ståpikkautomat som har sex kanskje helt uten følelser.

En bedre løsning

Hvis unge menn, som i utgangspunktet er friske, er nødt til å misbruke Viagra hele sitt voksenliv for å kunne ha sex, sier det seg selv at vi har et problem.

- Viagra skal brukes voksne menn som har ereksjonsproblemer av somatiske årsaker, eksempelvis diabetes og hjerte- og karsykdom. Da snakker vi om menn som trenger legemidler for å få i gang den naturlige sirkulasjonen i kroppen, slik at blodet strømmer til penis og den blir hard, sier Follestad.

Får du ereksjon på natta, morgenen eller når du onanerer, så er det ikke somatiske årsaker bak ereksjonsproblemene dine, men psykiske. Da er ikke Viagra løsningen, sier fagfolket.

I stedet bør du oppsøke fastlege, sexolog eller andre fagpersoner for samtale.

- Misbruker man Viagra over tid, er det for det første hardt for kroppen. I tillegg skjer det noe med forventningene du har til din egen seksualitet og prestasjon i senga. Hvis du hele tiden skal være steinhard og klar, så blir det vanskelig å leve opp til. Slik er ikke virkeligheten, ereksjonen har gode og dårlige dager - akkurat som oss mennesker, sier Follestad.

Han advarer mot å flytte nytelsen «ut av kroppen og inn i en pille», og får bred støtte fra Sky.

- De aller fleste kommer i mål etter samtaleterapi og forståelse for ereksjonsmekansimen. For de som sliter veldig, kan det være et alternativ å få en lav dose med PDE5-hemmere for en kort periode, slik at man bare kjenner på at man faktisk får det til. Det gjør ofte at presset avtar, og da er det mye som løser seg, avslutter legen.