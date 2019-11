Fansen forlot Janet Jackson-konserten. Blir anklaget for å jukse med sangstemmen

- Da Janet Jackson kom på scenen ble det katastrofe, forteller en fan.

Det ble alt annet enn stående applaus og heder fra fansen etter Janet Jacksons (53) bidrag under RNB Friday Live-konserten i Brisbane fredag kveld.

Ifølge flere utenlandske medier, deriblant Fox News, Daily Mail og The Sun, ble fansen så skuffet over sitt store idol at flere valgte å dra under opptredenen.

- Da Janet Jackson kom på scenen ble det katastrofe. Sangstemmen var helt forferdelig. Hun sang, for deretter å gjøre veldig mye merkelig på scenen, skal en tilskuer ha sagt til avisene etter konserten.

Flere anklaget også sangeren for å mime til sangene sine, istedenfor for å synge live.

FÅR PEPPER FRA FANSEN: Etter sine to siste opptredener har artisten Janet Jackson blitt anklaget for å mime til sangene sine. Her står hun på scenen under World music festival i juli i fjor. Foto: NTB Scanpix

Fansen forlot konserten

Samme anklager ble artisten utsatt for bare noen uker før, da hun opptrådte i Perth i Australia tidligere i november.

Ifølge Fox News endte det hele med at flere av tilskuerne forlot konsertområdet.

- Det var den verste opptredenen i løpet av kvelden, og trolig den verste jeg har sett, sa en fan til Daily Mail Australia, ifølge nettstedet.

- Med en gang hun dukket opp på scenen, startet hun å mime til sangene sine. Det var så tydelig når hun danset rundt på scenen og forsøkte å skjule munnen bak mikrofonen så ikke fansen skulle se det. Hun forsøkte også å gjemme fjeset bak håret sitt til tider, sa en annen.

Flere skandaler

Det er imidlertid ikke første gang Janet Jackson har skapt store overskrifter. Et av de kanskje mest minneverdige øyeblikkene var i 2004 da Janet Jackson laget internasjonal furore ved å vise frem sin høyre brystvorte på amerikansk TV.

Opptrinnet skjedde under det legendariske «half time show», pauseunderholdningen under amerikanske Super Bowl — en av verdens mest sette TV-sendinger.

SKANDALE: Janet Jackson dekker til brystet etter «puppeglippen» med Justin Timberlake i 2004. Foto: Elise Amendola (AP)

Her møttes Justin Timberlake og Janet Jackson til en sexy duett som ble avsluttet med ordene «gonna have you naked by the end of this song», og vips — så stakk den ene puppen ut.

Hendelsen skapte furore i amerikanske medier, og opptrinnet har i senere tid blitt omtalt som «puppeglippen som startet Youtube».