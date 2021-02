Fansen i harnisk etter Kylie Jenners ekstravagante fest: - Hun gir faen

Flere reagerer på at Kylie Jenner inviterte hele storfamilien for å feire treårsdagen til datteren.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Realitystjernen Kylie Jenner (23) får refs fra fansen etter at hun arrangerte et stort bursdagsselskap for datteren Stormi (3) tidligere denne uken.

Jenner postet flittig bilder fra festen på Instagram mandag kveld, og nå reagerer fansen på at tilsynelatende ingen smittevernregler ble overholdt.

«Koronaviruset har ettårsjubileum snart, og Kylie Jenner vet fortsatt ikke hva dette viruset kan gjøre og hvordan det faktisk kan gjøre skade på folk», skriver en av kritikerne på Twitter.

Tidligere år har Jenner arrangert en stor bursdagsfestival for datteren med navnet «Stormiworld», men hun fortalte fansen mandag at årets «Stormiworld» var avlyst av «åpenbare grunner». Hun la til at hun heller hadde invitert Stormis kusiner og fettere, og andre familiemedlemmer.

Til tross for at festen ble mindre enn planlagt, er det fortsatt enkelte som reagerer på at det i det hele tatt ble arrangert en mindre feiring.

«Kjære Kylie Jenner, du avlyste Stormiworld men du hadde fortsatt en stor fest for Stormi. Selv om det var en fest for henne, er det fortsatt en fest under en pandemi, og jeg så ingen munnbind», skriver en annen.

Kardahsian/Jenner-familien er en stor gjeng med seks søsken, som til sammen har ni barn. I tillegg er det grunn til å tro at stjernens foreldre Kris og Cailtynn Jenner var til stede på festen.

Flere i familien har fått kritikk gjennom pandemien for å bryte både smittevernregler og reiseråd, og nå er fansen lei.

«Jeg lurer på hvorfor folk føler de må følge Kylie Jenner når hun fortsetter å bryte smittevernregler! Hun gir faen i dere! Hvorfor bry seg om henne eller søsknene hennes? Boikott alle sammen!!», lyder en reaksjon på Twitter.

Jenner selv har foreløpig ikke kommentert kritikken rundt datterens bursdagsfest.

Singel igjen



Rebel Wilson (40) og kjæresten Jacob Busch (29) har gjort det slutt etter knapt et år som kjærester. Det bekrefter Wilson selv på Instagram.

«Jeg har mye å tenke på … aghhhhhh … #singel-jente-klar-for-Super-Bowl», skriver hun til et bilde av seg selv.

Overfor People hevder en venn av «Bridesmaids»-stjernen at hun ikke så en fremtid med Busch.

- Jacob var en fantastisk fyr, men bare ikke den personen hun så for seg i det lange løp.

Det var i september i fjor at 40-åringen gjorde kjærlighetsforholdet offisielt ved å dele et søtt bilde på Instagram. Like etter tok hun med seg sin nye kjæreste på den røde løperen i Monaco.

Avslører ekteskapsregel

Priyanka Chopra (38) og Nick Jonas (28) ga hverandre sitt ja i et storslått bryllup i India i desember 2018. Siden den gang har de to turtelduene delt flittig av hverandre i sosiale medier, med blant annet Jonas' brødre og deres hustruer.

Chopra og Jonas lever imidlertid begge travle liv, noe som førte til at de to tidlig i forholdet satte en regel om at de alltid skal treffes hver tredje uke, minst. Det skriver Metro.

- Uansett hvor vi er i verden så flyr vi til hverandre minst en gang i måneden for noen dager. Hvis ikke ville vi aldri sett hverandre, forteller hun.

De to forlovet seg etter bare to måneder som kjærester. Jonas gikk ned på kne morgenen etter Chopras bursdagsfeiring i Hellas i 2018. Chopra forteller at hun ikke forventet frieriet så tidlig i forholdet.

- Jeg trodde det ville skje, men det var et sjokk. Bare etter to måneder! Men jeg mistet litt kontrollen og bare lot det skje, sier hun.

