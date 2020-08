Fansen krever Kylie Jenner fjernet fra omstridt musikkvideo: – Så skuffet

Ikke alle er like begeistret for realitystjernens medvirkning.

Fredag slapp rapdronningen Cardi B (27) låten «WAP» sammen med Megan Thee Stallion (25) – en låt som er blitt hyllet av fansen og omtalt som en «maktsang for mørke kvinner» med fokus på kvinnelig og seksuell selvstendighet.

I skrivende stund har den tilhørende musikkvideoen fått godt over 58 millioner visninger på YouTube, der kjendiser som Normani Kordei (24), Rosalía (26), Rubi Rose (21), Sukihana (28), Mulatto (21) og Kylie Jenner (23) medvirker.

Sistnevntes gjesteopptreden er derimot ikke særlig populær blant fansen, som nå raser fra seg i sosiale medier.

#NotKylie

Ifølge Daily Mail beskylder flere 23-åringen for «kulturell appropriasjon», og mener hun som hvit kvinne «tar opp for mye plass» i det som som nevnt er blitt omtalt som en «maktsang for mørke kvinner». Blant annet er det flere som kaller henne en «kulturgribb», og emneknaggen #NotKylie, eller #IkkeKylie på norsk, går sin seiersgang på Instagram.

Uttrykket «kulturell appropriasjon» er et sosialantropologisk begrep som ofte blir brukt i identitetspolitiske debatter. Det brukes som regel når en person fra en kultur som har blitt ansett som høystatus, tilegner seg noe fra en kultur som har blitt ansett som en kultur av lavere status.

At låten er en hyllest og «maktsang» til mørke kvinner har imidlertid verken Cardi B eller Megan Thee Stallion sagt. Førstnevnte skrev på Twitter fredag at det var viktig for henne å inkludere mektige, innflytelsesrikte kvinner av ulike raser og bakgrunner i den mye omtalte videoen til «WAP».

Likevel er fansen skuffet over at Jenner får såpass mye plass i musikkvideoen, og mener hun ikke fortjener å være med.

På Twitter renner det over av innlegg markert med #NotKylie, og en har til og med laget en redigert versjon av musikkvideoen der Kylie Jenner ikke lenger er medvirker.

Underskriftskampanje

Enkelte har faktisk gått så langt som å opprette og signere en underskriftkampanje som krever at realitystjernen blir klippet ut av videoen, ifølge Daily Mail. Innen lørdag morgen hadde mer enn 47.000 mennesker lagt igjen signaturen sin.

«Jeg ble så skuffet da jeg så at Kylie er med. Mest fordi Kylies del var så mye større enn de andres. Det at hun var i sentrum over Normani beviser bare at hvite kvinner konsekvent blir valgt over andre», skriver en av dem som støtter kampanjen.

«Kylie Jenner fortjener ikke å være blant disse fantastiske, mørke kvinnene», skriver en annen.

Enkelte mener også at den spanske sangeren Rosalía ikke burde vært med, ettersom hun er latinamerikansk.

«Jeg vil ikke se verken Kylie Jenner eller Rosalía i «WAP»-videoen. Den var kun for fargede», skriver en Twitter-bruker.

Kylie Jenner selv har foreløpig ikke kommentert kritikken.

Reagerer på sangteksten



Cardi B og Megan Thee Stallion har også måttet tåle en god dose kritikk for låten og videoen over helgen.

Den republikanske kongress-kandidaten James Bradley (66) reagerer spesielt sterkt på innholdet i sangteksten.

«Cardi B og Megan Thee Stallion er det som skjer når barn blir oppdratt uten gud og uten en sterk farsfigur. Låten «WAP» (som jeg hørte ved et uhell) fikk meg til å ville helle hellig vann i ørene, og jeg synes synd på fremtidens jenter om dette er rollemodellene deres», skriver Bradley på Twitter.

Videre følger han opp med et innlegg der han skriver at selv om han føler seg støtet av sangteksten, støtter han rappernes rett til å lage låten. Han lurer derimot på hvorfor Twitter ikke har noe imot «denne typen ytringsfrihet» når de ifølge ham har et «problem» med konservativ ytringsfrihet.

Den republikanske kommentatoren DeAnna Lorraine beskylder på sin side Cardi B og Megan Thee Stallion for å sette «et helt kjønn tilbake 100 år» med det hun blant annet beskriver som en både «motbydelig» og «ubehagelig» låt.