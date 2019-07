Fansen raser etter dette bildet. Nå tar Pink barna sine i forsvar

- Disse to barna er faktisk jøder, slik som meg, svarer Pink til Holocaust-kritikken.

- Berlin, jeg elsker deg, skrev den verdenskjente artisten Alecia Beth Moore (39), bedre kjent som Pink, til et bilde hun delte av barna sine fra minnesmerket over de europeiske jødene som ble drept under det tyske naziregimet.

I forbindelse med sin verdensturné har hun tatt med seg barna Willow (8) og Jameson (2) til Berlin, der hun akkurat har spilt en konsert.

Fansen var imidlertid ikke veldig begeistret over det Pink delte fra den verdenskjente hovedstaden.

På kort tid haglet kritikken mot den 39 år gamle tobarnsmoren fordi flere mente at det er upassende å la barna sine løpe rundt på en minnesplass, for så å dele det i sosiale medier. Andre var også raskt ute med å kalle artisten hensynsløs overfor de døde fra andre verdenskrig.

- Barn skal være barn

Men i kjent stil lar ikke Pink seg pelle på nesen. Kort tid etter at kommentarfeltet begynte å hope seg opp med kritikk, endret artisten teksten til bildet med et svar til kritikerne.

- Til alle dere som kommenterer: Disse to barna er faktisk jøder, slik som meg og hele min mors familie. Personen som konstruerte dette minnesmerket mener at barn skal være barn, og for meg er dette en feiring av livet etter døden. Vennligst hold hatet og fordommene for dere selv, skriver hun.

Mannen som Pink refererer til er Peter Eidenman, som var med på å bygge minnesmerket. Han sa nemlig i et intervju med BBC i 2017 at han ikke finner barn som leker ved minnesmerket som upassende.

- Folk har hoppet rundt på disse stolpene i en evighet. De har solet seg, de har spist lunsj her - og det ser jeg ikke på som et problem. Det er som en katolsk kirke: det brukes som en møteplass, barna løper rundt og de selger billetter. Et minnested er en hverdagsforekomst, ikke en hellig grunn, sa han den gang.

Tar igjen på mammapolitiet

Det er som nevnt ikke første gang Pink svarer med hard mynt til kritikerne og mammapolitiet hun stadig møter i sosiale medier.

I april la blant annet Pink ut et bilde av sønnen Jameson som hilser på en pelikan ved bassengkanten hjemme i Los Angeles.

Selv om møtet med pelikanen tilsynelatende så ut til å være svært spennende for den lille gutten, var det imidlertid helt andre ting fansen bet seg merke i. Sønnen til Pink hadde nemlig ikke på seg truse, noe flere syntes var svært spesielt.

Kommentarene om sønnens nakne kropp ble for mye for Pink, som til slutt så seg nødt til å slette bildet fra sin Instagram-profil. Flere spekulerte blant annet på om sønnen hadde blitt omskjært, og gikk i svært intime detaljer rundt den lille guttens kjønnsorgan.

- Det må være noe alvorlig galt med dere. Mister hemningene over min sønn sin penis? Og trekker inn omskjæring? Er dere seriøse? Som en hvilken som helst annen mor la jeg ikke en gang merke til at han hadde tatt av seg badebleien sin, skrev Pink den gang, før hun fortsatte:

- Jeg slettet bilde fordi dere alle er jævlig ekle, og nå slår jeg av kommentarfeltet og rister på hodet til sosiale medier og tastaturkrigere.

Hyller stjernen

Pinks stadige oppgjør med det såkalte mammapolitiet skaper ofte reaksjoner, der flere hyller tobarnsmoren for å tørre å si fra. Men det hele er blitt for mye for stjernen selv.

I et nylig intervju med Fox News har hun uttalt at hun ikke lenger vil dele like mye bilder av barna sine i sosiale medier, som hun har gjort tidligere. Dette på grunn av kommentarene hun har fått den siste tiden.

Blant annet refererte hun til bildet av sønnen som hilste på en pelikan.

- Noen gikk så langt som å si at de skulle ringe barnevernet fordi han ikke hadde bleie på. Jeg gråt mye over denne hendelsen. Jeg liker å dele bilder av familien min. Jeg er mer stolt over barna mine enn noe jeg noensinne har gjort, men nå vil jeg ikke dele mer, sa hun.

Likevel tok det ikke lang tid før hun la ut et nytt bilde av barna sine, med et stikk til kritikerne.

- Her er et bilde av barna mine som løper gjennom vannsprederen. Vannet var ikke en gang filtrert, tenk å sløse så mye vann. Også ingen hjelm heller? Jeg håper hun hadde på seg solkrem. Hvis hun faller nå, kan hun bli traumatisert for livet. Og moren var ikke en gang der! Hun jobbet...i et annet land, skrev popstjernen ironisk på Instagram.