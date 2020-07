Fansen raser etter Kim Kardashians milliardærtittel

Mens arbeidsledigheten har steget med 16 prosent i USA, skryter Kim Kardashian uhemmet av milliardærstatus.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Tidligere denne uken gikk Kanye West (43) ut på Twitter og skrøt kona Kim Kardashian (39) opp i skyene.

- Jeg er så stolt av min vakre kone Kim Kardashian West som offisielt har blitt en milliardær. Du har stått gjennom de verste stormene og nå gir Gud styrke til deg og familien din, skrev den verdenskjente rapperen blant annet.

Tittelen milliardær skal Kardashian ha fått etter at hun solgte 20 prosent av kosmetikkmerket KKW til sminkegiganten Coty til en svimlende sum på 200 millioner dollar.

- Velsignet og evig takknemlig, skrev Kardashian på Instagram samme dag det ble kjent.

Kritikken hagler

Til tross for at det annerkjente finansmagasinet Forbes har gått ut å avvist påstandene, og hevder at Kardashian ikke er verdt milliarder - men derimot 900 millioner dollar, hagler kritikken mot Kardashians millardstatus.

Ifølge Cosmopolitan er det flere som reagerer på måten Kardashian og West skryter av velstand mens arbeidsledigheten i resten av landet har steget med 16 prosent siden koronapandemien.

Dager før den rosende teksten fra ektemannen Kanye West om hennes angivelige millardærstatus, flottet Kardashian seg med innlegg på Twitter om familiens mange hester, biler og ikke minst bursdager.

- Hils på North (datteren til Kanye West og Kim Kardashian) sin Freesian-hest. Vi har 14 flotte Freesian-hester på gården, skrev hun på Twitter tidligere denne uken, med en påfølgene Twitter-melding om familiens spesialdesignet ATV.

Dette ble rett og slett for usmakelig for fansen, der flere har blitt hardt påvirket av pandemien som har herjet de siste månedene.

- Pengene du brukte på å kjøpe en av de hestene kunne ha mettet en eller to familier på fire for et helt år. 50 mennesker kunne ha blitt mette, men hurra du har 13 ekstra hester, kommenterer en på Twitter.

- Ærlig talt, det faktum at du velger å skryte av hvor mange hester du har (uten å stave rasen på hesten riktig engang) samtidig som arbeidsledigheten aldri har vært høyere, er en perfekt illustrasjon av Amerika i 2020, skriver en annen.

- Wooow, ingen bryr seg om velstanden din akkurat nå. Landet vårt lider, skriver en tredje.

Verken Kim Kardashian eller Kanye West har foreløpig beklaget seg eller svart på kritikken de har mottat de siste dagene.

Torsdag delte Kardashian imidlertid en video av seg selv på Instagram der hun reklamerer for sminkemerket sitt KKW Beauty.

Bekrefter Khloé Kardashian forlovelsesryktene her?

En annen Kardashian-stjerne som vekker oppmerksomhet, imidlertid for helt andre grunner, er den mellomste søsteren Khloé Kardashian (36).

Tidligere denne uken satte hun griller i hodet på fansen da hun delte en rekke bilder av seg selv på Instagram fra hennes ekstravagante bursdagsfeiring.

På bildene hadde Kardashian på seg en stor diamantring som flere hevdet var en forlovelsesring.

- Hallo, ringen! Jeg mener, steinen!! skrev en fan til bildene der ringen var synlig, mens flere hevdet at ekskjæresten Tristan Thompson (29) skal ha gått ned på kne.

Verken Khloé Kardashian eller Tristan Thompson kommenterte de mange spekulasjonene, før Kardashian nå har delt en rekke visdomsord på Instagramprofilen som flere hevder omhandler forholdet til Thompson.

- Holder fokus på det som betyr noe, skal Kardashian ha skrevet til en rekke ord om kjærlighet og lojalitet, ifølge Mirror.

- Ikke snakk til meg om lojalitet. Jeg sitter forsatt her mens jeg holder tett om hemmelighetene til andre som kaster møkk på navnet mitt, skal hun ha skrevet videre.

- Hver dag får vi en mulighet til å være bedre. En sjanse til å endre oss, en sjanse til å gjøre ting annerledes. Fortid er fortid. La det ligge og gå videre, er et annet visdomsord Kardashian skal ha delt.

Romanseryktene mellom Kardashian og Thompson, som har datteren True sammen, har stadig herjet siden utroskapsskandalen i fjor. Denne gang blusset spekulasjonene opp igjen etter at Thompson skal ha tilbragt mye tid sammen med familien under korona-tiden.

Om visdomsordene er rettet mot Thompson har ikke Kardashian bekreftet. Ifølge en kilde til People skal derimot eksparet ha bestemt seg for å gi forholdet en ny sjanse.

Gleder seg til å bli pappa

Popstjernen Katy Perry (35) og skuespillerstjernen Orlando Bloom (43) har derimot lagt ned stridsøksa for godt. Etter at de gjorde det slutt i 2017 fant de tilbake til hverandre igjen, forlovet seg og nå venter de barn.

Om ikke lenge blir paret foreldre til en liten jente, noe paret gleder seg enormt til. I et nylig intervju med «Good Morning America», gjengitt av Independent, kunne Bloom avsløre at ikke klarer å vente med å bli kjent med det nye familiemedlemmet.

Fra et tidligere forhold med Miranda Kerr har Orlando Bloom sønnen Flynn.

- Jeg gleder meg veldig. Det er en magisk tid, forteller han og legger til at han gleder seg spesielt mye til familietiden de har i vente.

- Bare du og familien og den lille. Amming, og bare det å være til stede og hjelpe til der det trengs.

Spesielt gleder han seg til de lange nettene med den kommende babyen.

- Da kan jeg hjelpe til med ammeflaskene, for jeg kan åpenbart ikke amme, sier han.