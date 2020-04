Fansen raser mot supermodellen etter kontroversielt slankeråd

– Verdens verste forbilde, hevder fansen.

Den 49 år gamle britiske supermodellen Naomi Campbell har helt siden hun var 15 år gammel gjort stor internasjonal suksess.

Hun er blant annet kjent for å være den første sorte modellen som prydet forsidene til amerikanske TIME og den franske og engelske utgaven av Vogue, og har vært et stort forbilde for mange.

Derfor er det nå flere som sperrer opp øynene etter et nylig intervju Campbell gjorde med The Sun, gjengitt av flere utenlandske medier.

Kontroversielle slanketips

På spørsmål om hvordan en typisk søndag i modellens liv ser ut, avslører 49-åringen at hun alltid har holdt fast ved en spesiell type diett.

– Jeg spiser lunsjen min. Lunsj er som middag for meg fordi jeg bare spiser en gang om dagen, svarte hun og fortsatte:

– Men søndager er min lille godbit. Da lager jeg dessert. Enten kakene mine eller puddinger.

Videre delte hun flere kontroversielle slanketips – blant annet at hun elsker å faste, og at hun kun spiser frukt og drikker grønsaksjuicer dagene før hun skal på catwalken.

– Jeg spiser når jeg føler for det, og jeg sulter meg ikke. Hvis jeg vil ha en dag uten å spise gjør jeg det, og da drikker jeg kun juice og vann, uttalte hun.

Supermodell Naomi Campbell (49) på catwalken under Fashion For Relief i London i 2019. Modellen slo for alvor gjennom på slutten av 80-tallet. Foto: Ian West (Pa Photos / NTB Scanpix)

Raser

Ifølge flere utenlandske medier, blant andre britiske Mirror, blir supermodellen nå hudflettet av fansen som mener at hun står frem som et dårlig eksempel.

– Tidenes verste forbilde, skriver en fan mens en annen mener at uttalelsene er veldig lite ansvarsfulle.

– Du bør skamme deg!

– Helsen din er mye viktigere enn at du sulter deg, skriver en tredje.

Naomi Campbell har så langt ikke svart på kritikken fra den tilsynelatende skuffa fansen.