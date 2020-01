Fansen reagerer: Mr. Peanut dør i fersk Super Bowl-reklame

Den kjente maskoten ble 104 år gammel, og reaksjonene på dødsfallet hagler inn.

LOS ANGELES (Nettavisen): Mange i USA satte nok nesten peanøttene i halsen da de så den siste reklamen fra selskapet Planters. Der kan man nemlig se at maskoten Mr. Peanut dør.

Mr. Peanut er på kjøretur med skuespillerne Matt Walsh og Wesley Snipes, da ulykken inntreffer. Mr. Peanut må svinge brått for ikke å kjøre på et dyr, men ender opp med å kjøre utfor et stup. De tre klamrer seg fast i en grein, men til slutt slipper Mr. Peanut taket for å redde de to andre.

Se reklamen i videoen øverst i artikkelen.

- Det er med tungt hjerte at vi kan bekrefte at Mr. Peanut har gått bort i en alder av 104 år. Han vil bli husket som nøtten som alltid samlet mennesker for sprø eventyr og hyggelige stunder, sier en talsperson for Kraft Heinz, som eier Planters, i en kunngjøring, ifølge NBC Los Angeles.

Også Mr. Peanuts Twitter-konto bekrefter dødsfallet.

- Vi er knust over å kunne bekrefte at Mr. Peanut er borte. Han døde da han gjorde det han gjorde best, å hjelpe mennesker når de trengte ham mest.

Mr. Peanut ble introdusert av Planters i 1916, og har med sin gammeldagse bekledning og opptreden blitt brukt som logo og som maskot i reklamer helt til han altså ble 104 år gammel. Ifølge Adweek er han den lengstlevende maskoten for et varemerke gjennom tidene.

DØR: Mr. Peanut faller til sin død i Planters siste reklame. Foto: Skjermdump (Planters/Youtube)

Reklamen ble laget i forbindelse med Super Bowl, mesterskapskampen i amerikansk fotball som i år finner sted 2. februar. Det er arrangementet i USA som trekker flest TV-seere hvert år, rundt 100 millioner, og er kjent for sine storslåtte og originale reklamer.

Reklamen der Mr. Peanut er en forhåndsreklame, og under Super Bowl vil Planters vise fram en ny reklame der seerne kan se Mr. Peanuts begravelse.

Dødsfallet til Mr. Peanut ble kjapt et samtaleemne i USA, og var en periode blant de mest omtalte emnene på Twitter. Flere uttrykker sorg over døden til en kjent TV- og reklamefigur, mens andre reagerer med forundring og spørsmål om Mr. Peanut vil komme tilbake.

Mange store selskaper uttrykker sin støtte og kondolanse til Planters, og hyllest til Mr. Peanut.

Mange har imidlertid tydd til humor, og vitsene florerer på Twitter. Tiden vil uansett vise om seerne har sett det siste av Mr. Peanut eller om han dukker opp igjen, noe som ikke er uvanlig når fiksjonelle figurer dør på skjermen.