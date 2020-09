Fant lykken med komikerkollega

Maria Stavang er Magnus Devolds utkårede, ifølge Se og Hør.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

For et par uker siden gjestet komiker Magnus Devold (33) podkasten «Baarli og Benjamin går i terapi», der han avslørte at han har fått seg kjæreste. 33-åringen ville derimot ikke si noe om hvem kjæresten er, men i helgen ble nyheten avslørt.



Da medvirket Devolds komikerkollega, Maria Stavang (25), i showet «Rikets Roast» på Sentrum Scene, der kjendiser samles for å «roaste» hverandre foran et fullsatt publikum.

Ifølge Se og Hør ble det gjort et tydelig poeng av at Stavang og Devold er et par fra scenen ved flere anledninger, der blant andre Stian Blipp avslørte den «hemmelige» nyheten.

– Alt er kun rosenrødt



Verken Magnus Devold eller Maria Stavang har kommentert forholdet ytterligere, og det har foreløpig ikke lykkes Nettavisen å få en kommentar fra det ferske komikerparet.

Mye tyder uansett på at duoen har det veldig fint sammen, basert på hva Devold fortalte i ovennevnte podkast.

– Vi er helt i andre enden av krangleskalaen. Alt er kun rosenrødt. Eneste problemet i mitt forhold er at når hun er på kjøkkenet i to minutter, så får vi ikke sett hverandre, sa komikeren i «Baarli og Benjamin går i terapi», ifølge TV 2.

Babylykke etter flere nedturer



Lykken smiler også for skuespilleren Alec Baldwin (62) og kona Hilaria Baldwin (36), som har blitt foreldre igjen.

Onsdag kveld delte sistnevnte et bilde på Instagram der hun skriver at de har fått en sønn.

Dette er parets femte felles barn, mens 62-åringen også har en datter fra et tidligere forhold.

Sønnen er svært etterlengtet for paret, som ifølge People mistet to barn i fjor. Den første spontanaborten skjedde i april i fjor, og den andre i november.

36-åringen har hele veien vært åpen med følgerne sine i sosiale medier om sorgen hun har gått gjennom etter spontanabortene, og uttrykte stor glede da hun fikk høre at sønnen som nå er født var frisk og hadde det fint inne i magen.

«Jeg fikk akkurat beskjed om at alt er bra og den lille er frisk», skrev hun til en video der man hørete barnets hjerte.