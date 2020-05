Får hat etter å ha datet én måned etter bruddet: Nå tar eks-kjæresten kraftig oppgjør

Gikk på date én måned etter bruddet med supermodellen, og fansen raser.

Det ble nylig kjent at supermodellen Cara Delevigne og skuespiller-kjæresten Ashley Benson gikk hvert til sitt etter å ha vært sammen i to år.

Selv om bruddet skal ha skjedd i april, tok det ikke lang tid før det kom rykter til overflaten om at Ashley allerede var tilbake i dating-verdenen.

Den utkårede skal være rapperen G Eazy eller Gerald Earl Gillum som han egentlig heter.

Benson og G Eazy ble denne uken fotografert kyssende i bilen mens de var på vei til å plukke opp noe take away-mat, et tegn mange tok som en bekreftelse på det gryende forholdet.

Den nye flørten mellom rapperen og Benson har ikke falt i smak hos alle. Benson har nemlig fått en rekke hatmeldinger som følge av bruddet, og det vil ikke eksen Cara ha noe av.

– Det er mer viktigere nå enn noensinne å spre kjærlighet, ikke hat. Til alle som sender hat til Ashley Benson, vennligst stopp. Du vet ikke sannheten, bare hun og jeg gjør det, og det er akkurat sånn det burde være, skrev Delevigne nylig på sin Instagram Stories.

Benson på sin side skal ha likt meldinger på Instagram som omhandlet at hun må få lov til å ha venner og å slippe spekulasjoner, ifølge Daily Mail.

Avslører ukjente detaljer fra Netflix-serie

Harry Jowsey ble superstjerne over natten i Netflix-serien «Too Hot to Handle» og den 23-årige australske modellen har blitt spådd milliardinntekter etter at han brøt alle reglene i villaen med Francesca Farago, som han i dag er kjæreste med.

Paret provoserte mange da de omtrent støvsugde seriens premiepott, blant annet ved å kysse og å ha oralsex.

I et nylig Instagram-bilde tøyset Jowsey med nettopp dette, og har skrevet «-$20,000 💰» mens han poserer på kjærestens nakne kropp.

Jowsey har også avslørt nye detaljer om den populære serien i podkasten «Is it just me?»

Der forteller han hvordan det var å være på audition til serien. Blant annet fikk han ikke vite at dette skulle bli en storsatsning for Netflix, men han gjettet at serien skulle gå på tv.

– Det var en massiv, lang og anstrengende prosess. Ingen ante at det var til Netflix eller hva det var. Det var superhemmelig.

Poenget med serien var å klare å avstå fra alt fra kyssing til seksuelle aktiviteter, og for å finne de single, festglade deltagerne måtte Jowsey og alle andre på audition grilles.

– Det var en massiv strøm av spørsmål, mest fokusert på datinglivet vårt, og sexlivet, for å se om vi var rett type folk, forteller han.

Lager hjemmeporno for å sloss mot Kardashian i retten

Cleveland Cavaliers-stjerna Tristan Thompson har fått litt av et rykte med årene.

29-åringen fikk først massiv kritikk fordi han forlot sin gravide kjæreste for å bli sammen med Khloe Kardashian i 2016.

Khloe Kardashian og Tristan Thompson har hatt et trøblete forhold, og nå som det kanskje så lyst ut for paret kommer nye anklager som strør salt i såret. Foto: Pa Photos

Deretter slo det ned som en bombe da Khloe Kardashian satt høygravid mens bilder og videoer begynte å sirkulere av Tristan som var utro mot henne.

Spikeren i kista kom da Cleveland Cavaliers-spilleren var utro mot Khloe med familiens og Kylies nære venn Jordyn Woods.

Nå har nye rykter sørget for å gi advokatene til Kardashian-klanen litt å jobbe med.

Glamourmodellen Kimberly Alexander hevder nemlig at Tristan er far til hennes sønn, og hun har allerede fått basketball-stjerna til å ta en DNA-test.

Den viste at Tristan ikke var barnefaren, men nå hevder Kimberly på sin Instagram at det er fordi noen har jukset med prøven, og saken har eskalert kraftig.

Kimberly Alexander har en bakende som lett kan forveksles med Kardashian-familiens. Faksimile: Pressure Magazine

Derfor krever hun en ny test for å bevise at Tristan faktisk er barnets far. For å ha råd til en mektig rettskrig med den styrtrike Kardashian-familien har Kimberly Alexander vært kreativ i tilnærmingen.

Hun har nemlig opprettet en OnlyFans-konto, nettstedet hvor folk kan legge ut og tjene penger på hjemmelaget porno, via en abonnementsløsning.

– Linken til min OnlyFans vil straks komme tilbake. Kommer til å trenge penger til rettslig trøbbel, skriver Alexander til fansen på Instagram.

Den siste tiden har TV-seerne fått se Tristan og Khloe i «Keeping Up With the Kardashians» og ryktene går på at de to muligens prøver å reparere forholdet, så dette faller selvsagt ikke i god jord hos verken Khloe eller Tristan.

Kimberly Alexander kiler seg mellom Khloe Kardashian og Tristan Thompson, og hevder at basketballstjernen er far til barnet hennes. Foto: Bildemontasje: Nettavisen (NTB Scanpix / Instagram)

Via sin advokat Marty Singer har de sendt brev med følgende oppfordring til pornostjernen:

– Vi ber deg umiddelbart stoppe med å skade ryktet deres med ondsinnede, skadende løgner og misvisende fabrikkeringer.

Det ser ikke ut til å skremme Kimberly Alexander. På sin Instagram skrev hun nylig:

– Jeg er ekstremt opprørt med LB genetics DNA-testing for det faktum at de prøver å sabotere en DNA-test med Tristan Thompson angående min sønn, som han har forsømt siden fødselen. Jeg vet helt sikkert at Tristan Thompson er faren til mitt barn, skriver hun.

Så spørs det om dette er Tristans tredje barn med en nok en ny kvinne, eller om Kimberly Alexander bare trenger å spe på pornoinntekten med en «dash» av fersk berømmelse.