– Det gikk meg hus forbi at vi ble filmet fra alle vinkler som filmes kan.

I løpet av 13 sesonger har «Paradise Hotel» bydd på flere sjokkerende tv-øyeblikk, der sex, spill, fest, allianser, krangler og drama har vist seg å være en suksessoppskrift.

Med årene har det også nærmest blitt helt naturlig for tv-seerne å se realitydeltakere hoppe til sengs foran kameraene, dog helst under et laken for delvis tildekking.

I onsdagens episode blir derimot seerne vitner til et svært intimt øyeblikk mellom to av høstens deltakere – denne gang i et fullt opplyst rom, uten noen form for sensur annet enn den velkjente sommerfuglen produksjonen har lagt på.

– Jeg synes mest synd på de som satt i kontrollrommet og så det hele, sier Maria Moen Nordli (27) til Nettavisen og ler.

– Akkurat det jeg trengte

Under mandagens parseremoni fikk Moen Nordli høre at hennes tidligere partner, Marcus Tannum Løken (23), ikke har noen følelser for henne. Den beskjeden tar hun tungt.

– Jeg trodde jeg hadde fått masse signaler på at han likte meg, og for min del var det starten på en nyforelskelse. Jeg ble veldig slått i bakken, og hjertet mitt falt helt i kjelleren. Jeg ble ganske knust, for å være ærlig, forteller 27-åringen.

KNUST: Maria Moen Nordli forteller til Nettavisen at hun trengte en opptur etter flere nedturer de siste ukene, blant annet i partnerskapet med Marcus Tannum Løken. Foto: Roy Darvik (NENT)

«Redningen» ble svenske Alexander Elinoff (21), som tilbyr sine tjenester – noe Moen Nordli takker ja til.

– Alexander kommer inn, som den superkjekkasen han er, og jeg hadde blitt avvist så mye, sier hun og legger til:

– Han tilbyr seg å redde dagen, og jeg klarer ikke si noe annet enn ja takk, gjerne. Det var akkurat det jeg trengte da.

Glemte kameraene

Det som følger er at Elinoff går ned på Moen Nordli, i et fullt opplyst rom foran med-deltaker Amalie Paulsen (22).

ORALSEX: Alexander Elinoff går ned på Maria Moen Nordli i onsdagens episode. Foto: Viaplay

Ifølge Moen Nordli glemte hun helt at hendelsen ble filmet.

– Jeg var så vant til å være der inne, og det ble hverdagen å være der inne med masse flotte, deilige mennesker. Jeg tenkte ikke på at det nærmest var som et fullt opplyst tv-studio der alt kommer ut i HD, sier 27-åringen og fortsetter:

– Jeg var full, keen på oppmerksomhet og kåt. Og det gikk meg hus forbi at vi ble filmet fra alle vinkler som filmes kan.

Hun angrer imidlertid ikke på at det skjedde.

– Jeg forstår så godt hvorfor jeg gjorde det jeg gjorde. Jeg var så knust, og tok den første oppturen jeg kunne få. Det var ekstremt impulsivt, men det var akkurat det jeg følte jeg trengte i det øyeblikket. At en kjekkas ville gå ned på meg og gjøre meg godt, etter å ha kjempet veldig mye de siste ukene.

– Det var akkurat det jeg ønsket meg der og da. Jeg ønsket meg det jo helst av Marcus, men han var ikke gira. Så da tenkte jeg at jeg var fri til å gjøre hva jeg ville, fastslår hun.

Kunne vært unngått

Moen Nordli legger imidlertid ikke skjul på at valget kanskje ikke var det smarteste rent taktisk.

– Alexander sa jo i forrige episode at han ville ha meg ut. Så det var et godt knep, for spillmessig var det ekstremt lite taktisk av meg. Men på «Paradise» spiller vi med alt, ler hun.

– Ellers synes jeg egentlig at jeg fortjente å ha det bra i det lille øyeblikket, legger Moen Nordli til.

KJEKKAS: Alexander Elinoff sjarmerte buksene av Maria Moen Nordli - bokstavelig talt. Foto: Viaplay

Hun er imidlertid usikker på om hun skal tørre å se onsdagens episode med venninnene, slik hun har planlagt.

– Jeg har avtalt å se det sammen med mine nærmeste venninner, men jeg vet ikke om jeg tør. Jeg er ikke så flau, men jeg vil ikke oppleve deres flauhet i møte med meg. Jeg er skamløs, men ikke alle er det, påpeker 27-åringen og ler.

Likevel legger hun ikke skjul på at det blir god reality-tv.

– Situasjonen kunne vært unngått, men da ville ikke seerne fått servert god reality. Det er jo kjempemorsomt, og et legendarisk tv-øyeblikk. Så hvis jeg kan bidra så byr jeg på.