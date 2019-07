Faren deler siste bildet av Cameron Boyce i live

Dødsfallet til Disney-stjernen Cameron Boyce har rystet hele Hollywood.

Søndag kunne en talsperson for Disney Channel bekrefte overfor CNN at Disney-skuespilleren Cameron Boyce er død.

- Det er med tungt hjerte at vi forteller at i morges mistet vi Cameron, skal en talsperson for familien ha sagt til ABC News lørdag kveld.

Skuespillerstjernen, kjent fra Disney-serien «Jessie» og filmene «Descendants», døde som følge av et epilepsianfall lørdag - bare 20 år gammel.

Det pluttselige dødsfallet har sjokkert en hel verden, der fans og andre kjente personligheter har delt sin kondolanse. Også den tidligere førstedamen Michelle Obama hyllet skuespilleren tidligere denne uken i en lenger Twittermelding.

- Jeg var heldig nok til å tilbringe noen få øyeblikk med Cameron Boyce, skrev hun blant annet.

Tirsdag delte også faren, Victor Boyce, sine første ord etter det tragiske dødsfallet.

- Jeg er overveldet av all kjærligheten og støtten familien har mottatt. Det lindrer virkelig smerten fra dette marerittet jeg ikke klarer å våkne fra. Jeg klarer ikke takke dere nok, skrev han.

Deler siste bildet

På Cameron Boyces Instagram-profil, som i skrivende stund har over 15 millioner følgere, bugner det over av kondolanser.

Torsdag tok også faren til Instagram og delte det siste bildet av sønnen i live.

- Min sønn, bare timer før han ble revet bort fra oss. Jeg savner han ekstremt. Jeg håper ingen skal oppleve den sorgen jeg føler nå, men ingen er immune mot tragedier, skriver han blant annet i det hjerteskjærende Instagram-innlegget.

Karriere allerede som ni-åring

Boyce var fra Los Angeles og gjorde tidlig sin debut som skuespiller. Som niåring spilte han i skrekkfilmen «Mirrors». To år senere var han å se i Adam Sandler-filmen «Grown Ups». Han har blant annet også spilt i «Eagle Eye» med Shia LaBeouf.

Ifølge ABC News brukte Boyce også mye tid på veldedighetsarbeid, og ifølge Disney Channels nettsider var han særlig involvert i organisasjonen «Thirst Project» som jobber for at alle skal ha rent drikkevann.