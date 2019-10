«Farmen»-deltaker vurderer anmeldelse etter matforgiftning

Skal ha helt gift i maten som forsøk på sabotasje.

Årets utgave av «Farmen» er i full gang igjen, og konkurranseinstinktet har begynt å slå inn for flere av deltakerne.

Etter det Dagbladet kjenner til skal en av deltakerne ha helt giftstoffet terpentin over deler av matlageret. Dette som et forsøk på å sabotere ukesoppdraget.

- Personen ville ødelegge ukesoppdraget, og gikk derfor etter maten vår. Jeg forsøkte å stoppe vedkommende ved å si at personen kunne gjøre noe annet enn å helle terpentin over kornet vårt. Det er jo for faen livsfarlig dersom noen hadde spist det, sier en av deltakerne til Dagbladet.

Avisen har med vilje anonymisert navnene på de involverte deltakerne av hensyn til programinnholdet.

Forsøkt stoppet - gjorde det likevel

Store norske leksikon forteller på sine nettsider at terpentin kan føre til bevisstløshet i tillegg til fare for mulige lever-, nyre-, blod- og hjerteskader.

- Nedsvelging gir kvalme og ofte spontane brekninger, heter det.

Den samme deltakeren som uttalte seg om bakgrunnen til hendelsen forteller også at det ble diskutert en mulig politianmeldelse av vedkommende.

- Jeg sa at h*n ikke måtte finne på å gjøre det, at vedkommende kunne risikere å bli politianmeldt for å ha forgiftet deltakerne. H*n gjorde det likevel, og dermed var ni kilo med bygg ødelagt. Jeg tror ikke vedkommende tenkte over konsekvensene - at det kunne skade deltakerne. Jeg gikk rett til produksjonen og sa fra, forteller h*n til Dagbladet.

Den aktuelle deltakeren sier til samme avis at det «aldri var fare for liv og helse». Vedkommende erkjenner å ha helt vann oppi bygget, for å sabotere ukesoppdraget, men ble så anklaget gjentatte ganger for å ha forgiftet med terpentin.

Da skal deltakeren ha blitt så sur at h*n helte litt terpentin oppi bygget i tillegg.

- Ga raskt beskjed

Nå mener sabotøren at det bare er å politianmelde, da «ingen som var i nærheten av å spise» kornet. H*n sa også selv ifra til TV 2-produksjonen rett etter å ha helt terpentin over maten.

Da skal bygget ha blitt hentet og fraktet bort.

Nettavisen har vært i kontakt med presseansvarlig for «Farmen», Alex Iversen, som henviser til uttalelsene i artikkelen til Dagbladet:

- Personen det gjelder var sur fordi h*n ble valgt til førstekjempe. Vedkommende ønsket derfor å sabotere ukesoppdraget, og ødelegge kornet så det skulle bli mindre mat på gården. Først helte h*n vann i kornet, og seinere, ifølge deltakeren selv og en annen deltaker som var til stede, penselrens i kornet. Deltakeren ga umiddelbart beskjed til kamerateamet på gården om hva vedkommende hadde gjort, og deltakerne ble raskt informert om at kornet ikke måtte spises av.

Ifølge Iversen var penselrensen på gården i forbindelse med et ukesoppdrag. Dette ble brukt til å rense pensler, samt maling fra klær og hender.