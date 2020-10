«Farmen»-Inger Cecilie ute med skade: - Jeg hadde lyst til å trekke meg

Inger Cecilie ble sendt til legevakten etter en kraftig smell fra en tømmerstokk. Så ble hun overtalt til å bli værende.

Denne uken på «Farmen» byr på en skikkelig utfordring for deltakerne. Et av gjøremålene til ukesoppdraget går ut på å hogge ned trær til tømmer, og kun et fåtall av deltakerne har brynet seg på noe liknede før.

Det blir rett og slett en bratt læringskurve for de fleste, og ekstra bratt ble den kanskje for for deltaker Inger Cecilie Grønnerød (47) som skadet seg stygt under innsatsen.

- Etter å ha kjørt tømmer med hest hele dagen, begynner hesten å bli litt lei mot slutten. I det jeg skal henge opp tømmeret bak hesten, begynner den å løpe. Jeg fikk stokken rett i benet og jeg fikk en blødning i muskelen, forklarer Inger Cecilie.

SKADET: Inger Cecilie Grønnerød skadet seg stygt under tirsdagens episode av «Farmen».

Kjørt til legevakten

Selve scenen får ikke seerne se på TV. Det de derimot får se er at Inger Cecilie blir fraktet tilbake til «Farmen»-gården med Røde Kors.

Ifølge Inger Cecilie var det snakk om to store tømmerstokker som smalt inn i benet hennes.

- Det gjorde så forferdelig vondt. Jeg hadde fått en ispose av Røde Kors, men jeg hadde ikke akkurat fri tilgang til smertestillende. Det endte med at vi måtte fire opp det røde flagget og jeg ble kjørt til legevakten, forteller den 47 år gamle hestebonden.

På legevakten ble det tatt røntgenbilder av benet for å utelukke brudd.

- Jeg var veldig heldig at det gikk så bra som det gikk. Det var ikke noe brudd, men jeg hadde fått et kraftig slag, og det var store mengder trykk i foten som gjorde vondt, forklarer hun.

- Jeg fikk beskjed om å se an de to neste dagene, og måtte love å gi beskjed om smerten ikke gikk over, forteller hun videre.

TV 2 kan bekrefte overfor Nettavisen at hendelsesforløpet, som foregikk bak kamera, skjedde.

- Røde Kors var på gården i forbindelse med et annet oppdrag. Derfor kunne de raskt bistå Inger Cecilie når ulykken skjedde. Siden hun hadde smerter i foten ble hun sendt til sjekk på legevakten, sier presseansvarlig i TV 2 Alex Iversen.

Ble overtalt til å ikke trekke seg

De neste to dagene skulle derimot vise seg å bli en utfordring for 47-åringen.

På grunn av smertene slet hun med søvnen, og motivasjonen til å fortsette ble også svekket.

- Jeg fikk lyst til å trekke meg, og bare reise hjem. De frarådet meg til å gjøre det, men jeg følte meg svekket, forteller Inger Cecilie.

Heldigvis begynte smertene å avta, og Inger Cecilie bestemte seg for å ikke gi opp helt ennå.

- Det var vel egentlig takket være Sindre («Farmen»-deltaker Sindre Nyeng) at jeg ikke kastet inn håndkledet og dro hjem. Han overtalte meg rett og slett til å bli. Og utfordret meg på at det kom til å gå utover så mange flere en meg selv om jeg dro hjem, sier Inger Cecilie og forklarer videre:

- Vi hadde jo en slags allianse der inne, og hvis jeg hadde trukket meg den dagen så hadde det fått ringvirkninger for de andre der inne.

