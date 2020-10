«Farmen»-Karianne og Daniel avkrefter kjæresteryktene: - Vi er som søsken

- Det var flere av deltakerne som trodde vi var et skjult kjærestepar, sier Karianne Kopperstad til Nettavisen.

Man kommer ikke unna en «Farmen»-sesong uten at det oppstår god musikk eller romanserykter mellom enkelte av deltakerne.

Allerede tidlig i «Farmen»-oppholdet innrømte deltakerne Kjetil Kirk og Wiktoria Rønning at de fikk et godt øye for hverandre inne på gården - selv om det foreløpig ikke ser ut til at romantikken har blomstret videre etter oppholdet.

Les også: Nok et oppvaskmøte på «Farmen»: - Produksjonen er dritt lei

Et annet par som har skapt rykter og spekulasjoner både inne på gården, men også utenfor, er «Farmen»-deltakerne Daniel Viem Årdal og Karianne Kopperstad.

- «Alle» trodde vi var kjærester

I tidligere sesonger har det skjedd flere ganger at både kjærestepar og familiemedlemmer har holdt relasjonen hemmelig for andre deltakere inne på gården.

Det ble dermed tidlig et hett tema blant deltakerne om hvem som kunne holde på en slik hemmelighet i år.

GODE VENNER: Til tross for at flere trodde at Daniel Viem Årdal og Karianne Kopperstad var hemmelige kjærester på «Farmen»-gården, er de to bare gode venner. Foto: TV 2

- Det ble spekulert på fra starten av om vi var et kjærestepar, fordi folk var overbeviste om at det var noen av deltakerne som skjulte en relasjon. Det var ingen som ville si noe, så da trodde alle at vi var et par, sier Daniel til Nettavisen.

Grunnen til det, kan ha vært mange. Karianne tror at det kan ha handlet om at de tidlig fikk en nær relasjon til hverandre.

Les også: Full klinsj blant «Farmen»-deltakerne: - De skapte en vridd forestilling av meg

- Som søsken

Ifølge Karianne kommer det ikke så godt frem på TV hva slags forhold de to fikk til hverandre, og hun mener at Daniel er blant deltakerne som er blitt fremstilt helt feil på TV-skjermen.

- Vi er absolutt ikke kjærester, vi har et mer søskenforhold, sier Karianne og fortsetter:

- Daniel var den personen jeg visste hvor jeg hadde til enhver tid. Han er en skikkelig bra fyr som man kan stole på. Det kommer ikke frem hvor bra han faktisk er, og jeg synes han får ufortjent mye hat. Vi er gode venner, men det er ikke noe romantisk, konstaterer hun.

Ifølge Daniel har det heller ikke oppstått noe romantikk mellom de to «Farmen»-vennene.

- Nei, absolutt ikke. Vi er som søsken, sier Daniel.

Holder god kontakt

Det er imidlertid ikke bare deltakere på «Farmen» som har spekulert på om det kan være noe mer enn vennskap mellom de to «Farmen»-deltakerne.

Les også: «Farmen»-Karianne avkrefter Northug-rykter

I sosiale medier har også spørsmålet om Daniel og Karianne ofte blitt stilt. Det stiller imidlertid Karianne seg undrende til.

- Folk må jo tro hva de vil. Daniel bor på Steinkjer. Vi bor langt fra hverandre, men vi «FaceTimer» en del. Det er veldig koselig, men vi er bare venner, konstaterer Karianne.